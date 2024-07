Buone pratiche, parte da Castiglione della Pescaia #aspettandoFestambiente

Getting your Trinity Audio player ready...

Parte anche quest’anno da Castiglione della Pescaia #aspettandoFestambiente, il tradizionale tour che vede impegnato lo staff della manifestazione nazionale di Legambiente in una serie di incontri lungo la costa maremmana per valorizzare le buone pratiche ambientali.

“Sono molto onorata – afferma soddisfatta la sindaca Elena Nappi – che anche quest’anno Legambiente abbia scelto Castiglione della Pescaia per dare inizio ad #aspettandoFestambiente, un momento di condivisione e promozione delle progettualità messe in campo, anno dopo anno, dal nostro Comune in favore dell’ambiente e della sua qualità. Essere da 25 anni un comune a 5 vele ci carica di una grande responsabilità nei confronti del territorio, dei suoi frequentatori e dei suoi abitanti, per questo ogni anno accettiamo tutte le sfide e le proposte di Legambiente per mettere in campo azioni che tutelano e proteggono l’ambiente che ci circonda”.

Castiglione della pescaia si conferma così in prima linea nella tutela della biodiversità anche grazie all’adesione ad alcuni progetti in partnership con Legambiente, come il progetto Life Turtlenes, co-finanziato dall’Unione Europea e coordinato da Legambiente, che ha l’obiettivo principale di conservare e proteggere la tartaruga marina Caretta Caretta dalle minacce legate al disturbo antropico nei siti di nidificazione del bacino del Mediterraneo occidentale. Un impegno che da anni il Comune sta portando avanti non solo con Legambiente, ma anche con tartAmare che quotidianamente monitora le spiagge e svolge azioni di sensibilizzazione ambientale. Per consolidare la rete e la cooperazione territoriale è di questi giorni la sigla di un protocollo di collaborazione tra Legambiente e Tartamare.

Aderendo al protocollo Life A_GreeNet, co-finanziato dall’Unione Europea e coordinato dalla Regione Abruzzo, il Comune di Castiglione entra nella rete delle Città Resilienti al cambiamento Climatico e potrà aver accesso a studi e buone pratiche di progettazione sperimentate dal progetto nelle regioni adriatiche riguardo agli interventi di recupero dei suoli e la riqualificazione delle pinete costiere e aree verdi, nonché mettere a confronto le proprie esperienze con quelle di altre realtà mediterranee.

Tra le attività anche la creazione di un osservatorio sulla duna che coinvolge amministrazioni locali, balneari, associazioni e cittadini, oltre a iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alle scolaresche e ai residenti e turisti.

La giornata di mercoledì (10 luglio alla spiaggia della Green Beach) sarà un momento di approfondimento su queste ed altre iniziative a tutela dell’ambiente che l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia porta avanti ormai da tanti anni. A partire dalle 10 i bambini saranno coinvolti in momenti di gioco e svago a tema ambiente e in laboratori in spiaggia.