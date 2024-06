Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Grande estate 2024, Arisa in concerto a Grosseto

Grande estate 2024, Arisa in concerto mercoledì 26 giugno in piazza Dante a Grosseto.

La cantante, giudice di The Voice senior, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 con Controvento, sul palco di piazza Dante a Grosseto.

Il concerto di Arisa è con ingresso libero. Così come sono stati a ingresso libero gli spettacoli di Enrico Ruggeri e Paolo Ruffini.

E sarà a ingresso libero il ‘Rock live show’ di Dario Ballantini giovedì 27 giugno

Dunque sul palco di piazza Dante a Grosseto il concerto di Arisa. La cantante che ha esordito a Sanremo, vincendo nel 2009 la categoria “Nuove proposte’ con ‘Sincerità’, porta a Grosseto la sua arte che negli anni si è evoluta ed è maturata. Dopo le esperienze televisive come giudice a X Factor e Amici di Maria De Filippi, The Voice of Italy senior e la partecipazione a Ballando con le stelle, “Arisa arriva sul palco con uno spettacolo emozionante, in grado di catturare l’attenzione di un pubblico eterogeneo”.

La rassegna ‘Grande estate 2024’ si chiude giovedì 27 giugno con il ‘Rock live show’ di Dario Ballantini. Il trasformista, attore e pittore livornese sale sul palco con uno spettacolo unico ricco di musica, trasformismo e gag, portando i personaggi e gli sketch che lo hanno reso amato dal grande pubblico. Ad affiancarlo una band d’eccezione che accompagnerà le sue performance, facendo rivivere i pezzi più iconici di altri grandi artisti italiani.