Grandi ospiti per l’edizione 2024 della Festa del cinema di mare

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nona edizione, dal 23 al 27 agosto, per la Festa del cinema di mare, diretta dal regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi, a Castiglione della Pescaia.

L’evento, ideato dal critico del Corriere della Sera Claudio Carabba, scomparso a novembre 2020 sarà caratterizzato da proiezioni esclusive, eventi collaterali di prestigio e, soprattutto, ospiti di rilievo come Riccardo Scamarcio, Matteo Garrone, Pilar Fogliati e Piera Detassis (le guest star annunciate al momento). Nell’evento saranno anche consegnati i premi intitolati a Mauro Mancini (corti europei a tema marino) e Guido Parigi (miglior cortometraggio di taglio giornalistico).

La sera si terranno proiezioni al Cinema Castello e proiezioni pomeridiane di documentari alla biblioteca Italo Calvino, dove verranno proiettati anche tre cortometraggi scelti dalla Redazione Giovani. I film serali saranno preceduti da alcuni cortometraggi in concorso al Premio Mancini e Parigi. Nel tardo pomeriggio, all’Orto del Lilli, si terranno gli incontri con alcuni degli ospiti, presentati da Giovanni Veronesi.

La maggior parte degli eventi in programma sono ad ingresso gratuito: tutte le informazioni sul sito della festa.

Il programma si compone di film di repertorio e di ultima uscita, affiancati da eventi collaterali in vari luoghi del paese, tra cui la presentazione della mostra fotografica su Ambrogio Fogar, navigatore, esploratore e scrittore, a 50 anni dal completamento del suo giro del mondo in solitaria non stop controvento col Surprise, iniziato e concluso proprio a Castiglione della Pescaia dopo 402 giorni di navigazione. Insieme alla mostra e al filmato inedito del rientro di Fogar a Castiglione, verrà presentato anche il libro della figlia Francesca, Ti aspetto in piedi.

Una delle pellicole che sarà presentata in prima regionale, come evento speciale (20 agosto, ex Bagno Maristella), è Surf on, Europe! (Germania, 2024) diretto da Constantin Gross e Lukas Steinbrecher, il racconto di tre surfisti che affrontano importanti questioni sociopolitiche europee: Majid lotta con problemi di visto in Spagna, Margaux combatte gli stereotipi di genere in Francia e Rosy affronta le conseguenze della Brexit in Irlanda del Nord.

Tra i documentari sarà proiettato Era scritto sul mare di Giuliana Gamba, prodotto da Luce Cinecittà, sull’isola di Marettimo e la storia epica dei suoi abitanti attraverso le immagini dell’Archivio Luce.

La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte con il sostegno di Regione Toscana, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione CR Firenze, Conad Grosseto, RRD (Roberto Ricci Design), Scav. Prema, Unipol, Acot Castiglione; in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, Club Velico di Castiglione della Pescaia, Lega Navale Italiana, Associazione Kansassiti.

I premi

Le iscrizioni al premio Mauro Mancini si chiuderanno il 20 luglio: possono partecipare i film, fiction o d’animazione, e i documentari, prodotti dopo l’1 gennaio 2016 e della durata massima di 20 minuti. Le opere saranno giudicate da una giuria presieduta da Giovanni Veronesi e composta da critici cinematografici, direttori di festival ed esperti di mare; i primi tre corti classificati saranno presentati e proiettati durante le serate della Festa del Cinema di Mare mentre il primo classificato riceverà anche un premio in denaro di 2mila euro.

Per il Premio speciale Guido Parigi per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico, assegnato dalla Redazione giovani” una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto coordinata da Alessio Brizzi il vincitore riceverà un premio di mille euro.

“Anche quest’anno Castiglione si popolerà di tanto cinema a fine agosto – dice il direttore artistico Giovanni Veronese – E anche stavolta saranno gli amici di sempre a raggiungermi per dare vita ad incontri e presentazioni in mezzo al pubblico attento, che solitamente circonda con affetto, questo piccolo ma originale festival che ormai da quattro anni dirigo “indegnamente”.

“L’edizione 2024 della Festa del Cinema di Mare – dice la sindaca Elena Nappi – si preannuncia ricca di eventi particolari e personaggi celebri; un festival, giunto alla nona edizione, che è diventato nel corso degli anni un appuntamento immancabile nel cartello estivo castiglionese e che quest’anno si arricchisce di nuovi incontri che ne preannunciano l’inizio, previsto per il 23 agosto: un’anteprima a Festambiente l’8 agosto, giornata delle consegna delle 5 vele, ed una serata speciale a Castiglione della Pescaia il 20 agosto presso il piazzale Maristella. Un’edizione che si sposa perfettamente con le celebrazioni di un importante anniversario per Castiglione della Pescaia: i 50 anni della circumnavigazione del globo in solitaria di Ambrogio Fogar. Quale migliore occasione di una rassegna dedicata al mare per festeggiare il grande navigatore che scelse il nostro paese per compiere un’impresa in cui nessuno credeva, se non la sua famiglia e la comunità castiglionese dove l’imbarcazione Surprise fu costruita ed è per questo che anche la mostra a lui dedicata, allestita in questi giorni in Sala del Consiglio, sarà trasferita al Club Velico dove Francesca Fogar presenterà il suo libro Ti aspetto in piedi“.