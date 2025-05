Tante novità per la 14esima edizione Festival delle Colline Geotermiche

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTELNUOVO VAL DI CECINA – Torna per la 14esima edizione il Festival delle Colline Geotermiche.

Tante le novità a partire dal coinvolgimento del comune di Montieri, che si aggiunge a Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Monterotondo Marittimo, sedi storiche del festival.

Un altro prezioso contributo al progetto territoriale condiviso sarà la nuova collaborazione con il Parco Nazionale delle Colline Metallifere, il Geoparco Mondiale Unesco, con l’allestimenti di eventi specifici e l’organizzazione di visite guidate. L’iniziativa porta a compimento l’obiettivo della manifestazione ideata nel 2011 da Officine Papage: valorizzare un territorio unico nel suo genere, dove il sottosuolo respira e produce energia, e l’architettura antica dei borghi si immerge in un paesaggio naturale tutto da riscoprire.

Il Festival 2025 invita tutti gli spettatori – cittadini e turisti – a farsi parte attiva di un racconto collettivo, in cui l’arte performativa dialoga con la natura e la storia con la contemporaneità. È una proposta fondata sulla passione civile declinata tra vita e cultura, la stessa passione a cui darà voce con la sua testimonianza uno degli ospiti più prestigiosi in calendario: Corrado Augias, che sabato 21 giugno (Pomarance, alle 19) incontrerà il pubblico in piazza per l’evento Ma noi Italiani chi siamo? La costruzione di un cittadino nell’Italia che cambia.

Dal 15 giugno al 9 agosto – partendo con tre giornate di Ouverture dense di appuntamenti e prime nazionali – il Festival delle Colline Geotermiche proporrà nove settimane di eventi dedicate al tema Confine e margine e legate all’identità universale dei suoi luoghi in una mappa culturale nuova. Confine come spazio di scambio tra generi, linguaggi e pubblici, e margine, come punto di osservazione privilegiato e fertile. Ne è un esempio lo show esilarante di John Smith, il comico sordo britannico ormai noto in tutto il mondo, arriverà per la prima volta in Italia il 31 luglio a Pomarance, e il suo spettacolo – recitato nel linguaggio dei segni, sarà accessibile a tutti grazie alla traduzione in Lis e agli smart glasses distribuiti al pubblico per la traduzione dall’inglese. Ma l’intero programma, che presto sarà reso pubblico in conferenza stampa, è attarversato da questo fil rouge all’insegna dell’inclusione, grazie anche all’uso dellle nuove tecnologie.

Quest’anno avrà un particolare rilievo il Premio Letterario Nazionale Renato Fucini. Dall’11 al 13 luglio – in onore dello scrittore nato a Monterotondo Marittimo nel 1843 – il festival dedicherà alla letteratura tre giornate di teatro, laboratori e incontri articolati in ben 11 eventi, con appuntamenti nelle piazze di Monterotondo Marittimo, al teatro del Ciliegio e nel suggestivo spazio dell’ex frantoio che ospita il Museo narrativo Stanze di Fucini.

Tra gli intellettuali e gli artisti presenti per l’occasione, Simone Giusti e Natascia Tonelli (Università degli studi di Siena) e la scrittrice Giusi Marchetta, ora impegnati al Salone del Libro di Torino, dove lo stand di Pisa University Press ha diffuso in anteprima la brochure della manifestazione.