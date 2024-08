Getting your Trinity Audio player ready...

FOLLONICA – Pd Follonica: Francesco Gazzetti per percorso congressuale.

“Sarà il consigliere regionale Francesco Gazzetti ad accompagnare il Pd di Follonica nel percorso di rilancio della sua azione politica prima che si avvii il percorso congressuale. Si tratta di una scelta condivisa che risponde alla richiesta che era stata formulata lo scorso 29 luglio da parte del partito locale. La comunità politica di Follonica rappresenta una realtà importante per il Partito regionale e territoriale e merita dunque tutta l’attenzione possibile”.

Così il Pd Toscana col segretario Emiliano Fossi e il Pd Grosseto con segretario territoriale Giacomo Termine nell’annuncio l’incarico per Francesco Gazzetti, livornese, consigliere regionale Toscana.

“Siamo certi che Francesco Gazzetti, consigliere regionale eletto nel collegio livornese e componente della segreteria regionale con delega alle infrastrutture, saprà lavorare con e per il partito di Follonica usando ascolto, coinvolgimento e condivisione. A lui chiediamo di accompagnare questa comunità politica sino al congresso straordinario che secondo la finestra individuata dal regionale potrà svolgersi tra ottobre e novembre 2024. Ed è con queste premesse che diamo sin da adesso appuntamento a Follonica per il 21 agosto, alle ore 21, per lo svolgimento dell’assemblea degli iscritti. Sarà l’occasione per fare insieme il punto della situazione e per individuare il percorso che, con il contributo di tutte e tutti, saprà sicuramente rendere il PD di Follonica ancora più forte e attrattivo”.