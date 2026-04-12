Evacuate 40 persone per l’incendio in un condominio a Grosseto

GROSSETO – Nelle prime ore della mattinata, intorno alle 3 del mattino, un incendio ha interessato un fabbricato situato in via Parini a Grosseto, coinvolgendo diversi appartamenti dell’edificio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dello stabile, lavorando per contenere le fiamme ed evitarne la propagazione. L’intervento si è rivelato determinante per la tutela dell’incolumità dei residenti e per la stabilizzazione della situazione.

A scopo precauzionale è stata disposta l’evacuazione dell’intero stabile, per un totale di circa 40 persone. Una parte degli sfollati ha trovato autonoma sistemazione presso parenti e conoscenti, mentre alcuni nuclei familiari sono stati temporaneamente assistiti dal sistema comunale di protezione civile. Due persone non hanno potuto fare immediato rientro nelle proprie abitazioni: una donna di 56 anni è stata trasferita in codice giallo all’ospedale Misericordia per accertamenti, mentre un’altra è stata accolta presso una struttura ricettiva cittadina. Gli appartamenti coinvolti risultano al momento sotto verifica da parte delle autorità competenti.

Sul posto l’automedica di Grosseto, l’ambulanza della croce rossa di Grosseto, l’ambulanza della Misericordia di Paganico e l’ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla salvaguardia degli animali domestici presenti: due gatti sono stati evacuati e presi temporaneamente in carico, mentre un terzo è ancora in fase di recupero. Il Centro operativo comunale è stato attivato per coordinare le operazioni di assistenza alla popolazione e garantire una sistemazione temporanea agli sfollati.

Le cause dell’incendio sono al momento in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco e delle autorità competenti.