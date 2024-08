Pioggia eccezionale su Pitigliano provoca il crollo di un muro e blackout in centro

PITIGLIANO – Gravi danni per il maltempo a Pitigliano nella giornata di domenica 18 agosto, in cui la Regione Toscana aveva innalzato il livello di allerta al colore giallo.

Una situazione di pioggia eccezionale (sono caduti oltre 25 millimetri di pioggia in 15 minuti) hanno determinato il crollo di un muro della Selciata, che per questo motivo è stata chiusa, e la mancanza di corrente elettrica nel centro storico.

“Siamo al lavoro per ripristinare una situazione di normalità – è il commento del Comune maremmano – Chiediamo a tutti massima prudenza e di non uscire se non strettamente necessario”.

La situazione è sotto l’occhio vigile anche della Regione Toscana, con il governatore Eugenio Giani che si tiene informato costantemente.

L’allerta gialla è stata prorogata per temporali forti, grandinate e vento forte, anche per tutta la giornata di lunedì 19 agosto.