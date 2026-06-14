21.9 C
Firenze
domenica 14 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rissa nel cuore di Follonica: arrivano i carabinieri, ferito un minorenne

Il minore è stato caricato a bordo di uno dei mezzi e trasportato d'urgenza in codice giallo all'ospedale Misericordia di Grosseto

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Rissa nel cuore di Follonica: arrivano i carabinieri, ferito un minorenne (foto Instagram Cri)
1 ' di lettura

FOLLONICA – Notte di violenza nel cuore di Follonica, dove un violentissimo scontro tra giovani ha richiesto l’intervento in massa dei soccorsi e delle forze dell’ordine per riportare la calma. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato intorno alle 2,45, quando è stata segnalata una violenta rissa in via della Repubblica, una delle zone della movida cittadina.

I contorni dell’episodio sono ancora in fase di ricostruzione, ma la situazione è apparsa subito tesa a causa del numero di persone coinvolte e della gravità degli scontri, tanto da spingere la centrale del 118 a inviare sul posto una vera e propria colonna di mezzi di soccorso. Tra la folla ad avere la peggio è stato un minorenne, rimasto ferito in modo serio durante i tafferugli e per il quale si sono rese necessarie le cure immediate dell’équipe sanitaria.

In via della Repubblica sono confluite l’automedica di Follonica, l’ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Sassofortino e l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Massa Marittima. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto per i traumi riportati, il minore è stato caricato a bordo di uno dei mezzi e trasportato d’urgenza in codice giallo all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul luogo del fatto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri di Follonica. I militari dell’Arma hanno dovuto faticare non poco per disperdere i presenti, sedare definitivamente gli animi ed evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, identificando alcuni dei presenti e raccogliendo le testimonianze necessarie a chiarire i motivi della rissa e ad attribuire le precise responsabilità dell’accaduto

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
21.9 ° C
22.3 °
20.4 °
59 %
0.9kmh
100 %
Dom
28 °
Lun
30 °
Mar
34 °
Mer
34 °
Gio
37 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1241)ultimora (891)Video Adnkronos (315)ImmediaPress (208)sport (74)Tecnologia (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati