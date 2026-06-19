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Si finge donna sui social per adescare e ricattare giovani minorenni: arrestato 35enne

Le indagini sono partite dalla denuncia di un giovane avvicinato in un parcheggio: decisivo il sequestro dello smartphone

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

GROSSETO – Un’indagine sull’adescamento di giovanissimi nel mondo digitale si è conclusa con l’arresto di un trentacinquenne, finito dietro le sbarre. Nel corso della giornata di mercoledì, i carabinieri del Nucleo investigativo del comando Ppovinciale di Grosseto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, accusato del pesante reato di pornografia minorile aggravata. Il provvedimento restrittivo è scaturito da una complessa attività investigativa coordinata dalla procura di Firenze, competente per questo genere di reati.

La delicata attività d’indagine ha preso il via nel mese di settembre del 2025, a seguito di una denuncia formale sporta dal tutore legale di un minore, che era stato adescato all’interno di un campeggio situato nella provincia grossetana. Da quel primo episodio, i militari dell’Arma hanno iniziato a stringere il cerchio attorno al 35enne, arrivando nel successivo mese di dicembre al sequestro del suo telefono cellulare. È stato proprio lo smartphone a rivelare agli inquirenti la reale portata delle azioni dell’indagato.

L’analisi forense eseguita sul dispositivo ha infatti permesso di accertare come l’uomo avesse creato numerosi falsi profili sui social network, fingendosi una donna per agganciare in rete le sue vittime, tutte di sesso maschile e di minore età. Una volta conquistata la loro fiducia con l’inganno, il trentacinquenne convinceva i ragazzi a compiere gesti di autoerotismo durante alcune videochiamate. I filmati venivano però registrati di nascosto dall’orco tramite specifiche applicazioni di screen recording per poi essere utilizzati come arma di ricatto: l’uomo minacciava infatti i minori di diffondere i video online qualora non avessero assecondato le sue successive richieste.

© Riproduzione riservata

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