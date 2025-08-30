23.4 C
Precipita dal terrazzo, soccorsa una donna di 40 anni

Intervento congiunto di vigili del fuoco e sanitari del 118. La donna è stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Precipita dal terrazzo, soccorsa una donna di 40 anni
Precipita dal terrazzo, soccorsa una donna di 40 anni (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SCARLINO – Nel pomeriggio di oggi (30 agosto) i vigili del fuoco di Follonica sono intervenuti nella frazione del Puntone, nel comune di Scarlino, per prestare soccorso a una giovane donna di 40 anni caduta dal terrazzo di un'abitazione posto al secondo piano, finendo nel portico sottostante al piano terra.

L'intervento dei pompieri si è reso necessario per consentire l'accesso ai soccorritori del 118, attraverso un cancello chiuso, e per collaborare nelle delicate fasi di assistenza e trasferimento della paziente fino all'elisoccorso pegaso 2 intervenuto.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri di Follonica, la polizia municipale di Follonica e Scarlino, personale sanitario del 118. 

Le dinamiche dell'accaduto sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

© Riproduzione riservata

