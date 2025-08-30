Precipita dal terrazzo, soccorsa una donna di 40 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

SCARLINO – Nel pomeriggio di oggi (30 agosto) i vigili del fuoco di Follonica sono intervenuti nella frazione del Puntone, nel comune di Scarlino, per prestare soccorso a una giovane donna di 40 anni caduta dal terrazzo di un’abitazione posto al secondo piano, finendo nel portico sottostante al piano terra.

L’intervento dei pompieri si è reso necessario per consentire l’accesso ai soccorritori del 118, attraverso un cancello chiuso, e per collaborare nelle delicate fasi di assistenza e trasferimento della paziente fino all’elisoccorso pegaso 2 intervenuto.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri di Follonica, la polizia municipale di Follonica e Scarlino, personale sanitario del 118.

Le dinamiche dell’accaduto sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.