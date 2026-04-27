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Tragico incidente sulla provinciale a Campagnatico: un morto e tre feriti

Due auto si sono scontrate per una dinamica ancora da chiarire. Per un 70enne non c'è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

CAMPAGNATICO – Un tragico scontro tra due auto si è verificato questo pomeriggio (27 aprile) lungo la Strada Provinciale Voltina, nel comune di Campagnatico, causando la morte di un uomo di 70 anni. L’incidente, che ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi, è avvenuto intorno poco dopo le 14. 

Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari giunti sul posto, per l’uomo di 70 anni non c’è stato nulla da fare; le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi e il medico ne ha dovuto constatare il decesso sul luogo del sinistro.

Il bilancio del grave incidente vede coinvolte altre tre persone: una donna di 68 anni, un uomo di 68 anni e una donna di 65 anni. Dopo le prime cure prestate sul posto, i feriti sono stati stabilizzati e trasportati in codice giallo, in condizioni di media gravità, al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

La macchina dei soccorsi attivata dal 118 della ASsl Toscana Sud Est è stata imponente: sul luogo sono intervenute l’automedica di Grosseto, l’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto, due ambulanze della Misericordia di Grosseto e l’elisoccorso Pegaso 2. Per le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e per liberare i feriti dalle lamiere sono stati impegnati i vigili del fuoco, mentre le forze dell’ordine hanno provveduto a isolare l’area per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione dell’esatta dinamica dello scontro.

© Riproduzione riservata

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