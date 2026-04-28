Pedopornografia on line: tre arresti e sei denunce. Fra i file anche video di abusi a minori

FIRENZE – Si è conclusa con tre arresti e sei denunciati, fra questi un fiorentino, e sei denunce l’operazione Mad Hatter, una vasta indagine condotta dalla polizia contro la diffusione di materiale pedopornografico online. Il blitz, coordinato dalla procuira di Roma, è il risultato di un lungo lavoro investigativo avviato nel 2024 dagli specialisti del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo).

Gli agenti, infiltrandosi in ambienti virtuali criminali, hanno monitorato per mesi i canali transnazionali di distribuzione del materiale illecito. Tra le scoperte più allarmanti emersa dalle indagini vi è l’individuazione di file di Child sexual abuse material (Csam) che ritraggono vittime in tenera età, in alcuni casi generati o manipolati attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Fondamentale per il buon esito dell’operazione è stata la collaborazione con l’Fbi, che ha fornito informazioni cruciali per risalire alle identità dei soggetti coinvolti.

L’attività ha portato all’esecuzione di nove decreti di perquisizione domiciliare, personale e informatica su tutto il territorio nazionale. Circa 50 operatori specializzati dei Centri operativi per la sicurezza cibernetica di Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia hanno agito contestualmente, colpendo diverse province italiane.

Nel corso dei controlli sono finiti in manette un 70enne in provincia di Belluno, un 63enne nel mantovano e un 28enne nel comasco: per tutti l’accusa è di detenzione di migliaia di file ritraenti lo sfruttamento sessuale di minori. Altre sei persone, di età compresa tra i 30 e i 70 anni e residenti nelle province di Bari, Oristano, Massa, Firenze, Lecco e Frosinone, sono state invece denunciate a piede libero. Il materiale informatico sequestrato è ora al centro di ulteriori analisi tecniche per approfondire la rete dei contatti e le modalità di reperimento dei contenuti illeciti.