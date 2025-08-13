Getting your Trinity Audio player ready...

CECINA – Tredicenne trovato alla guida di una moto d’acqua sul litorale livornese: multa salata a carico del padre.

Nella mattinata di ieri (12 agosto) i militari dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di Cecina, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Livorno, durante il pattugliamento della costa con il battello Gc B60 nell’ambito dell’Operazione Mare e Laghi Sicuri, in prossimità della costa tra Cecina e Vada, hanno individuato e fermato una moto d’acqua alla cui guida si trovava un ragazzo olandese di soli 13 anni in compagnia del padre.

Nella circostanza è stato accertato che il tredicenne era munito del laccetto di sicurezza, prova inconfutabile che stesse guidando la moto d’acqua. I militari hanno intimato al padre del ragazzo, munito di patente nautica, di mettersi alla guida e rientrare nel porto di Cecina dove era stato noleggiato il mezzo nautico.

I due turisti sono stati convocati negli uffici del comando di Cecina dove è stata elevata, al padre del ragazzo, una sanzione di 3670,33 euro per violazione delle norme di sicurezza del Codice della Nautica da diporto.

Nella stessa giornata e sempre nell’ambito dell’attività di controllo e sicurezza del litorale, gli uomini della Guardia Costiera di Cecina hanno fermato un natante da diporto a motore di circa 9 metri privo di assicurazione. Il proprietario è stato scortato in porto e successivamente sanzionato per 800 euro e il natante posto sotto sequestro amministrativo.

Sempre alta la vigilanza della Guardia Costiera, particolarmente rafforzata nel periodo ferragostano, per garantire la fruizione in sicurezza di mari e spiagge.

La raccomandazione fatta dagli uffici operativi del Comando della guardia costiera di Livorno è sempre quella di vivere il mare con la massima prudenza, sia da parte dei diportisti che dei bagnanti, con la consapevolezza che gesti irresponsabili possono essere pericolosi per sé e per gli altri.