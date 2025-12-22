11.7 C
Firenze
lunedì 22 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cipro assumerà la presidenza del Consiglio Ue: cosa vuol dire?

Euro Zoom
REDAZIONE
REDAZIONE
3 ' di lettura

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, la Repubblica di Cipro assumerà per la seconda volta la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea, segnando un momento cruciale nel suo percorso europeo a quattordici anni dal primo mandato del 2012. Questo incarico istituzionale conferisce al Paese il compito di presiedere le riunioni a tutti i livelli del Consiglio, garantendo la continuità dell’agenda comunitaria e la coerenza dei processi legislativi tra gli Stati membri e le istituzioni.

In un periodo caratterizzato da profonde incertezze geopolitiche, Nicosia si propone di agire come un “mediatore onesto”, facilitando i negoziati e rappresentando il Consiglio nei rapporti con il Parlamento europeo. Il programma cipriota è guidato dal motto “Un’Unione autonoma. Aperta al mondo“, una visione che punta a rafforzare la resilienza interna dell’Ue senza rinunciare a un ruolo attivo sulla scena globale.

Attraverso cinque pilastri strategici, la presidenza affronterà temi che spaziano dalla sicurezza e difesa alla competitività economica, fino alla gestione del bilancio pluriennale e alla coesione sociale. Con circa 260 incontri previsti sul proprio territorio, tra cui 27 riunioni di alto livello, Cipro si prepara a guidare i 27 Stati membri verso un’integrazione più profonda e una maggiore autonomia strategica.

Il significato della presidenza e il ruolo istituzionale

Assumere la presidenza del Consiglio dell’Ue significa che Cipro sarà responsabile del coordinamento dei lavori del Consiglio e della cooperazione tra gli Stati membri. Durante questo semestre, il Paese dovrà garantire la produzione di un solido lavoro legislativo e la rappresentanza dell’Unione nelle organizzazioni internazionali. Lo Stato membro che detiene la presidenza (per sei mesi, a rotazione) non agisce per i propri interessi nazionali, ma come un facilitatore che coordina le posizioni comuni e gestisce i dossier legislativi in sospeso per assicurare il progresso dell’agenda europea.

Il discorso del presidente Christodoulides

In occasione della presentazione delle priorità a Lefkara, il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, ha sottolineato che la presidenza non è solo un ruolo istituzionale, ma una responsabilità verso il futuro dell’Europa e delle nuove generazioni. Christodoulides ha descritto Cipro come il “cuore dell’Europa” nel suo lembo più sud-orientale, affermando che il Paese è pronto a guidare e a essere la voce di tutti i 27 membri per promuovere l’integrazione. Il Presidente ha sottolineato che, nonostante le sfide geopolitiche mettano alla prova l’unità dell’Unione, l’Europa ha la capacità di adattarsi e crescere attraverso le crisi. Un punto centrale del suo discorso è stato il sostegno all’Ucraina, ricordando come Cipro conosca in prima persona il significato di invasione e occupazione.

I cinque pilastri del programma cipriota

Il programma per il semestre 2026 si articola su cinque pilastri interconnessi, tutti volti al raggiungimento di un’Unione più autonoma:

  1. Autonomia attraverso la sicurezza, la difesa e la prontezza: focus sul rafforzamento dell’architettura di sicurezza europea, l’attuazione della strategia industriale di difesa e la gestione efficace della migrazione.
  2. Autonomia attraverso la competitività: promuoverà il rafforzamento del mercato unico, la riduzione della burocrazia per le piccole e medie imprese e la promozione dell’Unione dei mercati dei capitali.
  3. Un’Unione aperta al mondo: promozione di un’agenda di allargamento credibile (dai Balcani occidentali all’Ucraina) e rafforzamento delle relazioni con il vicinato meridionale e i paesi del Golfo.
  4. Un’Unione di “valori per tutti”: attenzione sarà riposta alla coesione sociale, con priorità su alloggi a prezzi accessibili, protezione dei minori online e resilienza dei sistemi sanitari.
  5. Un bilancio per un’Unione autonoma: gestione delle negoziazioni per il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (Mff) per garantire risorse adeguate alle ambizioni europee.

Sfide strategiche e simbolismo del logo

Oltre ai grandi temi politici, la presidenza cipriota affronterà sfide settoriali come la sicurezza idrica, considerata fondamentale per l’adattamento climatico, e la sicurezza marittima. Sul piano sociale, il governo di Nicosia intende promuovere un piano d’azione europeo contro il cyberbullismo e migliorare l’accesso ai dispositivi medici.

Il senso di unità di questa presidenza è sintetizzato anche nel suo nuovo logo, ispirato ai ricami tradizionali di Lefkara. Il logo simboleggia l’armonia, con fili che si intrecciano per formare un motivo unico e continuo, evocando il sole cipriota come simbolo di energia e speranza per un futuro europeo sostenibile. I colori scelti, l’arancione del rame (richiamo alla bandiera nazionale) e il blu profondo dell’Ue, rappresentano l’identità di Cipro come parte integrante e distinta del mosaico europeo.

Politics

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.7 ° C
13.5 °
10.4 °
79 %
1kmh
0 %
Lun
13 °
Mar
12 °
Mer
12 °
Gio
10 °
Ven
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1260)ultimora (1134)sport (50)Eurofocus (46)demografica (30)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati