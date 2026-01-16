10 C
Firenze
venerdì 16 Gennaio 2026
Cosa rischia un europeo che viaggia negli Usa? – Ascolta

Viaggiare negli Stati Uniti nel 2026 non è più solo una questione di biglietti aerei e passaporti. Tra politiche migratorie aggressive, controlli rafforzati e monitoraggio dei profili social, cresce anche in Europa il timore di essere fermati o respinti alla frontiera. Il clima pesa sulle vacanze e sui Mondiali di calcio del 2026, che gli Usa ospiteranno insieme a Canada e Messico.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

