Europa-Australia, la furia Trump accelera l’accordo tra Bruxelles e Canberra – Ascolta

Dopo anni di negoziati accidentati, Unione Europea e Australia sono vicine a firmare uno storico accordo di libero scambio. Sul tavolo: carne bovina, indicatori geografici come Prosecco e Feta, tasse sulle auto di lusso e mobilità del lavoro. Ma il vero significato dell’intesa è geopolitico: si inserisce nella strategia evocata a Davos da Mark Carney, quella di una coalizione di potenze intermedie decise a intensificare gli accordi commerciali per resistere alla frammentazione e alla guerra dei dazi.

