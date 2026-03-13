9.6 C
Europa-Usa, la fine dell’alleanza come la conoscevamo – Ascolta

Euro Zoom
L’alleanza tra Europa e Stati Uniti non tornerà più quella del passato. Secondo Alina Polyakova, presidente del Center for European policy analysis intervistata da Adnkronos, questo è un bene: più responsabilità per l’Europa sulla difesa, ma anche una crescente interdipendenza con Washington. Perché, dice l’esperta, la gara sul digitale l’Europa l’ha già persa, e farebbe meglio a restare alleata con gli Stati Uniti. Il rischio di un ‘kill switch’, di un governo americano che stacca la spina all’infrastruttura tecnologica europea, sarebbe pura fantasia.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

