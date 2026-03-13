Europa-Usa, la fine dell’alleanza come la conoscevamo – Ascolta

L’alleanza tra Europa e Stati Uniti non tornerà più quella del passato. Secondo Alina Polyakova, presidente del Center for European policy analysis intervistata da Adnkronos, questo è un bene: più responsabilità per l’Europa sulla difesa, ma anche una crescente interdipendenza con Washington. Perché, dice l’esperta, la gara sul digitale l’Europa l’ha già persa, e farebbe meglio a restare alleata con gli Stati Uniti. Il rischio di un ‘kill switch’, di un governo americano che stacca la spina all’infrastruttura tecnologica europea, sarebbe pura fantasia.

