Gli agricoltori protestano a Bruxelles contro l’accordo Mercosur – Ascolta

Euro Zoom
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

Gli agricoltori europei, e tra questi gli italiani, protestano a Bruxelles, di fronte alla sede del Parlamento europeo, contro l’accordo Mercosur. Centinaia di trattori e migliaia di manifestanti si sono riversati per le strade della capitale belga, come già ieri avevano fatto a Strasburgo. Lanciate patate, barbabietole, scaricato letame, alcuni petardi contro la polizia, che ha usato idranti e fumogeni. In un clima di tensione, una delegazione degli agricoltori ha incontrato anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Antonio Costa.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

Podcast

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

© Riproduzione riservata

