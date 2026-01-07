-0.7 C
Firenze
giovedì 8 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Groenlandia, si scioglie il confine dell’ordine globale – Ascolta

Euro Zoom
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

Dalla battuta di Donald Trump nel 2019 alla dottrina strategica del 2025, la Groenlandia è diventata un nodo centrale della competizione nell’Artico. Un territorio formalmente danese, ma militarmente integrato nel sistema di difesa americano, oggi al centro di un possibile ridisegno della sovranità. Tra diritto internazionale, trattati di difesa, autonomia groenlandese e interessi strategici di Washington, la partita non si gioca solo a Copenaghen, ma soprattutto a Nuuk.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

Podcast

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
-0.7 ° C
-0.1 °
-3.2 °
31 %
0.6kmh
25 %
Gio
5 °
Ven
10 °
Sab
8 °
Dom
8 °
Lun
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (781)ultimora (727)Eurofocus (25)demografica (20)carabinieri (11)Serie A (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati