Guerra in Iran, cosa rischia l’Ue? Londra parla di “Cipro sotto tiro”, l’isola smorza i toni

Il raid congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha innescato una reazione a catena che sfiora i confini europei.

Ieri, primo marzo 2026, un drone di fabbricazione iraniana ha colpito la base della Royal Air Force di Akrotiri, situata sull’isola di Cipro. Poco prima, il ministro della Difesa britannico John Healey aveva dichiarato a Sky News che due missili iraniani erano diretti verso l’isola, pur non ritenendoli mirati intenzionalmente alle infrastrutture di Londra. La notizia ha spinto la stampa internazionale, tra cui testate come Time e The Independent, a parlare di “Cipro sotto tiro“, sollevando il timore di un’imminente offensiva militare contro l’Unione europea. La risposta del governo cipriota è stata però diametralmente opposta, smentendo qualsiasi minaccia diretta allo Stato.

Cosa rischia davvero l’Europa con la guerra in Iran?

Cosa rischia davvero l’Unione europea

Le postazioni militari occidentali situate in aree periferiche, come appunto la base britannica di Akrotiri, restano bersagli vulnerabili. Colpire queste infrastrutture permette a Teheran di mandare un messaggio di forza all’Occidente, dimostrando la capacità di arrivare vicino ai confini europei.

Allo stato attuale manca l’evidenza di un piano strategico iraniano mirato a colpire direttamente i civili o le istituzioni degli Stati membri dell’Ue. La minaccia regionale si traduce in un livello di massima allerta per gli asset logistici e militari, ma la prospettiva di un’Europa direttamente coinvolta nella guerra rimane, allo stato attuale, un’ipotesi lontana dalla realtà dei fatti.

Quali scenari in caso di escalation

Un ulteriore deterioramento della crisi modificherebbe drasticamente la postura di difesa europea, spostando il baricentro del Vecchio Continente dal supporto logistico al coinvolgimento attivo.

L’ipotesi più critica prevede che un errore di calcolo balistico, o un attacco iraniano intenzionale, superi il perimetro delle basi britanniche per colpire lo spazio aereo e il territorio sovrano della Repubblica di Cipro. Uno sconfinamento simile costringerebbe l’Ue a riconsiderare l’architettura di sicurezza comunitaria, richiamando i patti di mutua difesa e accelerando il coordinamento militare con la Nato.

Le diplomazie stanno già preparando il terreno: Francia, Germania e Regno Unito hanno diffuso una nota congiunta in cui avvertono di essere pronti a condurre azioni difensive “alla fonte” per neutralizzare le capacità missilistiche di Teheran, mentre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha garantito supporto “collettivo e inequivocabile” a Nicosia di fronte a qualsiasi minaccia diretta.

Un simile effetto domino trasformerebbe definitivamente il Mediterraneo orientale in un fronte di guerra, paralizzando le rotte commerciali ed energetiche essenziali per l’economia dell’Unione.

La divergenza tra Londra e Nicosia

La parziale divergenza tra le dichiarazioni di Londra e Nicosia ha generato incertezza sui reali rischi per l’Europa.

Secondo gli analisti, il governo britannico ha l’urgenza di giustificare agli occhi della propria opinione pubblica il rafforzamento militare in Medio Oriente e l’utilizzo delle proprie basi da parte delle forze americane per intercettare gli attacchi. Per questo motivo, il colpo sferrato ad Akrotiri sarebbe stato definito dal governo Uk come una significativa escalation.

Al contrario, le autorità cipriote hanno smorzato i toni sulla minaccia. Il ministro della Difesa Vasilis Palmas, parlando con l’agenzia Xinhua, ha smentito la notizia dei missili diretti verso il Paese, ribadendo l’assenza di pericoli. La stessa linea è stata confermata su X dal portavoce Konstantinos Letymbiotis e dal presidente Nikos Christodoulides. Quest’ultimo ha ricevuto garanzie inequivocabili direttamente dal primo ministro britannico Keir Starmer sulla sicurezza dell’isola.

In relation to statements and media reports referring to the launch of missiles towards the direction of #Cyprus, it is clarified that this is not the case and there is no indication whatsoever that any threat to the country has occurred. The competent authorities are closely… https://t.co/AeyccUkjac — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 1, 2026

Toni diversi riflettono interessi diversi. Mentre Londra vuole alzare il livello dell’attenzione, Nicosia punta a tutelare la propria stabilità interna ed economica. L’isola, infatti, fonda buona parte delle sue entrate sul turismo e sugli investimenti esteri, e storicamente funge da ponte neutrale nel Mediterraneo. Evitare il panico e allontanare l’etichetta di zona di guerra diventa quindi una priorità assoluta per l’esecutivo cipriota.

Le enclavi Uk che (non) sono a Cipro

Il cortocircuito mediatico si nutre di una specificità geografica e giuridica. Akrotiri e Dhekelia non appartengono alla Repubblica di Cipro, ma costituiscono delle Sovereign Base Areas, ovvero vere e proprie enclavi sotto la giurisdizione del Regno Unito che occupano una frazione del territorio isolano.​

In pratica, quando un drone colpisce Akrotiri, Londra subisce un attacco diretto ai propri asset militari. Per Nicosia, al contrario, finché le infrastrutture civili e le forze armate cipriote non vengono prese di mira, lo Stato non è sotto attacco.

Le ritorsioni sull’Irgc e il ruolo dell’Europa

Le accuse reciproche tra Ue e Iran hanno vissuto un’escalation negli ultimi mesi, caratterizzati dalla feroce repressione delle proteste popolari da parte di Teheran.

A gennaio 2026, sotto la presidenza di turno cipriota, il Consiglio Ue ha inserito il Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane (Irgc) nella lista delle organizzazioni terroristiche, imponendo il congelamento dei beni. La ritorsione di Teheran è stata speculare: ha inquadrato come organizzazioni terroristiche tutte le aeronautiche e le marine degli Stati membri dell’Ue, comprese quelle cipriote.

Funzionari europei temono un effetto contagio nel Mediterraneo orientale, dato che le basi sull’isola fungono da snodo logistico e di intelligence essenziale per le operazioni di Stati Uniti e alleati. Tuttavia, lo scarso arsenale dell’Iran (stimato in mille missili balistici, di cui almeno duecento sarebbero già stati utilizzati) ne indebolisce la minaccia miliare. In questa prospettiva, la designazione delle forze armate europee come entità terroristiche risponderebbe più a esigenze di propaganda interna e che ad una strategia bellica concreta.

Diversa è la minaccia terroristica, che non necessita di grossi arsenali e aumenta di pari con l’escalation delle tensioni in Medio Oriente.

