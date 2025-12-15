12.7 C
La Ue congela a tempo indeterminato i beni russi – Ascolta

Euro Zoom
REDAZIONE
REDAZIONE
L’Unione europea ha deciso di immobilizzare a tempo indeterminato i beni della Banca Centrale Russa. In questo modo, i beni resteranno sotto la sua giurisdizione, evitando una serie di rischi potenziali, incluso quelli legati al timore che gli Stati Uniti cerchino di ottenere il controllo dei beni congelati e di utilizzarli in un futuro accordo con Mosca, mentre negoziano la fine della guerra. La scelta di Bruxelles trova subito la contrarietà dell’Ungheria e, ovviamente, le accuse di Mosca.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

