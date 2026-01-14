La Ue prepara nuove sanzioni all’Iran – Ascolta

9.7 C
L’Unione europea prepara nuove sanzioni all’Iran. Di fronte alle proporzioni enormi della repressione da parte del regime, all’iniziativa dell’Alta rappresentante per la politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, che ha annunciato la propria disponibilità a rafforzare ulteriormente le misure restrittive già in vigore, si aggiunge l’accelerazione politica firmata dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

