Lagarde può lasciare prima, aperta la corsa alla Bce – Ascolta

La notizia è stata prima anticipata dall’Adnkronos, la scorsa settimana, e poi rilanciata oggi dal Financial Times. Christine Lagarde potrebbe lasciare in anticipo la guida della Bce, con la corsa alla successione che è di fatto già aperta.

Nonostante le smentite di rito, l’ipotesi è diventata concreta in corrispondenza di movimenti e ‘incastri’ che riguardano la politica comunitaria e, in particolare, quella francese. Un cambio al vertice della Banca centrale europea prima della scadenza naturale del mandato a fine ottobre 2027, quindi prima delle elezioni in Francia di aprile 2027, consentirebbe a Emmanuel Macron di ‘pesare’, insieme soprattutto al cancelliere tedesco Friedrich Merz, nella scelta del nuovo presidente.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

