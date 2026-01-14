11.6 C
Firenze
mercoledì 14 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Le tre leve di Trump per alzare la pressione sull’Ue – Ascolta

Euro Zoom
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

Come reagirà la Casa Bianca quando a febbraio emergerà che il deficit commerciale Usa verso l’Ue è cresciuto? Donald Trump ha promesso al popolo americano che avrebbe abbattuto il deficit commerciale statunitense usando i dazi. Ma i dati che usciranno a febbraio mostreranno il contrario, e realisticamente il deficit più grosso sarà quello nei confronti dell’Unione europea. Ecco le tre mosse correttive che gli europei dovrebbero temere.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

Podcast

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.6 ° C
13.2 °
11 °
75 %
1kmh
75 %
Mer
11 °
Gio
12 °
Ven
11 °
Sab
13 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1015)ultimora (920)Eurofocus (42)demografica (29)sport (24)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati