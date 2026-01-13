7.3 C
L’Europa (in)difesa: 100mila soldati, un Consiglio di sicurezza e l’inviato per Mosca – Ascolta

Euro Zoom
L’invasione dell’Ucraina, il riarmo russo e il progressivo disimpegno americano dall’Europa stanno costringendo l’Unione a una resa dei conti sulla propria sicurezza. Nel suo discorso più netto dall’inizio del mandato, il commissario europeo Andrius Kubilius parla di “big bang” della difesa e di un salto istituzionale ormai inevitabile. Nel frattempo si affaccia l’ipotesi di un inviato Ue per Ucraina e Russia sostenuta anche da Giorgia Meloni, mentre restano gli ostacoli – politici, industriali e strategici – che continuano a bloccare i progetti di difesa comune.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

Podcast

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

© Riproduzione riservata

