L’Europa s’è desta? Accordo al Consiglio sul finanziamento all’Ucraina – Ascolta

I Ventisette erogheranno a Kiev un prestito da 90 miliardi di euro da raccogliere emettendo debito comune e garantire contro il proprio bilancio. Viene meno il piano di utilizzare gli asset russi, che però ora sono congelati permanentemente, e l’Ue si riserve il diritto di attingervi qualora la Russia non pagasse le riparazioni all’Ucraina. Cronaca dei mesi e delle ore in cui si è materializzata una svolta Ue storica.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

