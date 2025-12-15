L’Italia al lavoro su una costellazione satellitare nazionale

“Abbiamo cominciato a lavorare alla realizzazione di una costellazione satellitare nazionale che vorremmo realizzare insieme ad altri Paesi europei ai fini della sicurezza e della difesa delle comunicazioni istituzionali. Nei recenti incontri che ho avuto con il ministro dello Spazio e con il ministro dell’Economia tedeschi abbiamo ipotizzato un lavoro comune che può essere esteso ad altre nazioni europee per dotarci di una costellazione satellitare per garantire all’Europa autonomia strategica su comunicazioni istituzionali di difesa e sicurezza, che va costruita nel più breve tempo possibile, ciascuno per la sua parte”. Lo dice Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, al convegno ‘La governance dello spazio – Giornata nazionale dello spazio 2025’.

“È in atto lo studio di affidabilità affidato all’Asi e che si concluderà nelle prossime settimane – aggiunge poi il ministro Urso a margine del convegno – per capire come si possa realizzare, con quali risorse e con quali attori industriali, e nel contempo – consapevoli che si può fare bene insieme – stiamo lavorando con altri governi, innanzi tutto tedesco. È un obiettivo comune, noi faremo la nostra parte”.

