L’Ue aggiorna gli aiuti di Stato per i trasporti: più incentivi a ferrovia e vie d’acqua 

La Commissione europea aggiorna le regole sugli aiuti di Stato nel settore dei trasporti, ridefinendo il perimetro entro cui gli Stati membri possono intervenire su ferrovia, vie navigabili e sistemi logistici integrati. Con l’adozione delle nuove Linee guida per il trasporto terrestre e multimodale (Lmt Guidelines) e del regolamento di esenzione per categoria (Transport Block Exemption Regulation, Tber), Bruxelles supera un impianto normativo risalente al 2008 e lo adatta a un contesto in cui la transizione energetica, la pressione competitiva e la frammentazione infrastrutturale hanno assunto un peso diverso.

Le nuove regole entreranno in vigore il 30 marzo 2026 e si inseriscono in una fase in cui la Commissione sta progressivamente ricalibrando l’uso degli aiuti di Stato come strumento di politica economica. Non si tratta solo di aggiornare criteri tecnici: il punto è stabilire fino a che livello gli Stati possono intervenire per orientare il sistema dei trasporti, in un equilibrio che deve tenere insieme obiettivi climatici, integrazione del mercato interno e concorrenza tra operatori.

Il nuovo quadro regolatorio

Le Lmt Guidelines introducono un cambiamento rilevante già nella definizione del campo di applicazione. Se le precedenti linee guida erano centrate sul settore ferroviario, il nuovo impianto copre tutte le modalità di trasporto terrestre considerate più sostenibili rispetto alla strada, includendo esplicitamente le vie navigabili interne e il trasporto multimodale. Quest’ultimo viene definito in modo stringente: almeno una componente del servizio deve basarsi su ferrovia o trasporto fluviale, oppure combinarsi con lo short sea shipping.

La scelta non è solo terminologica. Allargando il perimetro, la Commissione riconosce che il riequilibrio modale non può essere perseguito intervenendo su singoli segmenti isolati, ma richiede un approccio integrato alla logistica. In questo senso, le linee guida costruiscono un quadro che consente agli Stati membri di sostenere catene di trasporto più complesse, dove l’efficienza dipende dalla connessione tra infrastrutture e servizi diversi.

Sul piano operativo, le Lmt Guidelines forniscono indicazioni più dettagliate sulle tipologie di aiuto ammissibili. Oltre agli interventi infrastrutturali, già previsti nel precedente quadro, viene chiarito il sostegno all’avvio di nuovi collegamenti commerciali, un elemento rilevante per settori in cui il rischio iniziale può scoraggiare gli investimenti privati. Viene inoltre disciplinato in modo più preciso il ricorso alle compensazioni per obblighi di servizio pubblico nel trasporto merci ferroviario, un ambito in cui il confine tra sostegno legittimo e distorsione della concorrenza è particolarmente delicato.

Un ulteriore livello di approfondimento riguarda i criteri di valutazione. Le nuove linee guida insistono sulla necessità che gli aiuti siano mirati, proporzionati e limitati al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo. Questo principio, già presente nel diritto europeo, viene qui declinato in modo più operativo, con l’intento di ridurre le aree di incertezza che in passato hanno generato contenziosi e ritardi.

Cosa cambia per gli Stati membri

Il Transport Block Exemption Regulation introduce una modifica rilevante nella gestione degli aiuti di Stato. Per una serie di categorie definite, gli Stati membri potranno concedere il sostegno senza notifica preventiva alla Commissione, a condizione che siano rispettati parametri precisi. Il passaggio riduce uno dei principali elementi di frizione del sistema precedente: i tempi di autorizzazione, che in alcuni casi si sono rivelati incompatibili con le esigenze operative dei progetti.

Il meccanismo non è nuovo nel diritto europeo, ma la sua estensione al settore dei trasporti segna un’evoluzione nel modo in cui Bruxelles esercita il controllo. Il baricentro si sposta da un modello centrato sull’autorizzazione ex ante a uno che attribuisce maggiore responsabilità agli Stati membri, accompagnato da obblighi di trasparenza e controlli successivi. In pratica, la Commissione definisce le condizioni e interviene in caso di deviazioni, invece di valutare preventivamente ogni singolo intervento.

Le categorie di aiuto incluse nel Tber ricalcano quelle previste dalle Lmt Guidelines, garantendo coerenza tra il quadro sostanziale e quello procedurale. Questo allineamento riduce il rischio di interpretazioni divergenti e facilita la programmazione degli interventi a livello nazionale. Tuttavia, implica anche una maggiore capacità amministrativa da parte degli Stati, chiamati a verificare in autonomia il rispetto delle condizioni.

La Commissione ha esplicitato che l’obiettivo è “consentire agli Stati membri di attuare rapidamente misure di sostegno laddove le condizioni siano soddisfatte, riducendo al contempo gli oneri amministrativi”. La semplificazione è quindi un elemento strutturale del nuovo impianto, ma non comporta un allentamento dei principi di base. Il controllo si sposta, ma non scompare, e resta ancorato alla tutela della concorrenza nel mercato interno.

Dalla strada alla rotaia

Il rafforzamento delle modalità di trasporto alternative alla strada è uno degli obiettivi dichiarati delle nuove regole. I dati della Commissione indicano che il trasporto stradale continua a dominare il traffico merci nell’Unione, con una quota intorno al 75%. Questo squilibrio ha implicazioni dirette sulle emissioni, sulla congestione e sui costi complessivi del sistema logistico.

Le Lmt Guidelines intervengono su questo punto introducendo strumenti che consentono di internalizzare almeno in parte i costi esterni del trasporto. Gli aiuti di Stato possono essere utilizzati per sostenere modalità meno impattanti, compensando fattori che non si riflettono nei prezzi di mercato. In termini operativi, questo significa che interventi a favore della ferrovia o delle vie navigabili possono essere giustificati non solo per ragioni di efficienza economica, ma anche per il loro contributo agli obiettivi ambientali.

Un altro elemento centrale riguarda l’interoperabilità. La frammentazione tecnica delle reti ferroviarie europee, con standard diversi tra paesi, rappresenta un ostacolo alla creazione di un vero mercato unico del trasporto su rotaia. Le nuove regole prevedono la possibilità di finanziare interventi che migliorino la compatibilità tra sistemi, facilitando il traffico transfrontaliero e riducendo i costi operativi per gli operatori.

Effetti sul mercato europeo dei trasporti

L’ampliamento della flessibilità concessa agli Stati membri apre spazi di intervento più ampi, ma solleva anche interrogativi sull’equilibrio del mercato interno. Le differenze nella capacità fiscale e amministrativa tra paesi possono tradursi in livelli di sostegno molto diversi, con effetti sulla competitività degli operatori. Il rischio è che il nuovo quadro accentui dinamiche già presenti, piuttosto che attenuarle.

Le Lmt Guidelines introducono salvaguardie per limitare le distorsioni della concorrenza, ma la loro applicazione concreta sarà determinante. Il passaggio a un sistema con meno controlli preventivi richiede un monitoraggio efficace e tempestivo, in grado di intervenire quando gli aiuti superano i limiti stabiliti. In questo senso, il ruolo della Commissione si sposta verso una funzione di vigilanza più continua.

Un ulteriore elemento riguarda la qualità della spesa pubblica. La maggiore rapidità nell’attivazione degli aiuti può favorire gli investimenti, ma rende più rilevante la capacità delle amministrazioni di progettare interventi efficaci. Il settore dei trasporti richiede decisioni che hanno effetti di lungo periodo, sia in termini infrastrutturali sia industriali, e il margine di errore può tradursi in costi elevati.

Le nuove regole prevedono anche misure per facilitare l’accesso al mercato da parte di nuovi operatori, in particolare piccole e medie imprese e società di media capitalizzazione. Il sostegno all’acquisto di materiale rotabile e di unità per il trasporto fluviale è indicato come uno degli strumenti per ridurre le barriere all’ingresso. Resta però il tema della capacità degli operatori di competere in un contesto in cui il sostegno pubblico può variare significativamente da paese a paese.

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