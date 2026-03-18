Mondiali 2026, gli Stati Uniti mettono la sicurezza prima di tutto: come funzioneranno i controlli per i tifosi europei

Il Mondiale 2026 non è ancora iniziato, ma per milioni di tifosi europei il primo ostacolo non sarà lo stadio, né il calendario delle partite. Sarà il confine. Il torneo, per dimensioni e distribuzione geografica, porterà milioni di persone a muoversi tra tre Paesi –Stati Uniti, Canada e Messico – ma è sul sistema statunitense che si concentra l’attenzione delle istituzioni europee.

L’ingresso negli Stati Uniti – tra procedure amministrative, controlli di sicurezza e margini discrezionali delle autorità federali si sta imponendo come uno dei nodi centrali del torneo, ben prima del fischio d’inizio, mentre la sua portata amplifica ogni criticità. Con 48 squadre, oltre cento partite distribuite in numerose città nordamericane e fino a dieci milioni di visitatori attesi, il Mondiale 2026 rappresenta un banco di prova per la gestione simultanea di sicurezza, mobilità e accesso, all’interno di un sistema di controllo multilivello che non ha precedenti nella storia dei Mondiali.

Bruxelles ha avviato un confronto con Fifa e con le autorità statunitensi per chiarire le condizioni di accesso e le garanzie offerte ai cittadini europei. La questione non è confinata alla dimensione sportiva: riguarda la tenuta di procedure amministrative sotto pressione e la compatibilità tra controlli di sicurezza e diritti individuali.

Il Mondiale comincia alla frontiera

L’accesso agli Stati Uniti per i cittadini dell’Unione europea resta formalmente regolato dal Visa Waiver Program, che consente soggiorni fino a 90 giorni previa autorizzazione Esta. È una procedura consolidata, ma non automatica. L’autorizzazione elettronica non equivale a un diritto di ingresso: la decisione finale resta nelle mani degli agenti della Customs and Border Protection al momento dell’arrivo. In un contesto di flussi straordinari come quello dei Mondiali, questo elemento assume un peso specifico maggiore, perché la pressione sul sistema di controllo aumenta e con essa la probabilità di verifiche più approfondite.

Le autorità statunitensi hanno chiarito che il possesso di un biglietto per le partite non comporta alcuna facilitazione automatica. Anche nel caso di strumenti pensati per accelerare le procedure, come corsie preferenziali per le richieste di visto legate all’evento, i criteri di ammissibilità restano invariati. Eventuali criticità pregresse (viaggi in Paesi oggetto di restrizioni, incongruenze nei dati personali, violazioni dei termini di soggiorno) possono determinare il diniego di ingresso anche a ridosso dell’inizio del torneo. La dimensione discrezionale del controllo alla frontiera resta quindi centrale.

Nel confronto con Fifa, la Commissione europea ha posto l’accento proprio su questo aspetto. Il commissario europeo allo Sport Glenn Micallef ha dichiarato di aver esortato Fifa a tenere a mente la sicurezza dei tifosi in viaggio e ha sottolineato la necessità di “avviare un dialogo con gli organizzatori per garantire che chiunque si rechi negli Stati Uniti sia al sicuro”. Il riferimento alla sicurezza include le condizioni di ingresso e la prevedibilità delle decisioni amministrative. Per Bruxelles, la questione non si esaurisce nella gestione degli stadi, ma inizia molto prima, nei punti di accesso al Paese.

Stadi blindati e città sotto controllo

Il dispositivo di sicurezza previsto per il Mondiale 2026 si fonda su un’impostazione multilivello che coinvolge diverse agenzie federali, tra cui Department of Homeland Security, Transportation Security Administration e Federal Emergency Management Agency. Il governo statunitense ha istituito una task force dedicata all’evento con il compito di coordinare intelligence, gestione dei flussi e risposta alle emergenze. L’architettura complessiva ricalca quella utilizzata per grandi eventi internazionali, ma su scala più ampia e distribuita.

All’interno degli stadi e delle aree limitrofe, le procedure ricalcheranno standard simili a quelli aeroportuali. I biglietti saranno esclusivamente digitali, associati a un’identità verificabile, e potranno essere soggetti a controlli incrociati con documenti ufficiali. Le restrizioni sugli oggetti consentiti e l’organizzazione dei varchi in più fasi – pre-screening, verifica del titolo di accesso, ispezione – mirano a ridurre il rischio di accessi non autorizzati. Gli episodi registrati in eventi recenti negli Stati Uniti, con intrusioni di persone senza biglietto, hanno contribuito a irrigidire l’impostazione.

La sicurezza si estende ben oltre gli impianti sportivi. Fan zone, trasporti e spazi urbani ad alta concentrazione saranno oggetto di monitoraggio continuo, con una presenza significativa di forze dell’ordine federali e locali. Il Dipartimento di Stato ha indicato che “la sicurezza delle partite, degli atleti e dei tifosi è tra le massime priorità”. Questa priorità si traduce in un sistema di controlli diffusi che, per molti visitatori europei, rappresenta uno scarto rispetto agli standard abituali nelle competizioni organizzate in ambito Uefa. Un ruolo crescente è attribuito anche alle tecnologie di analisi dei dati e di screening preventivo, che alimentano il dibattito sulla trasparenza dei criteri utilizzati.

L’Europa chiede certezze sui propri cittadini

Nel contesto europeo, il tema ha assunto una dimensione politica più ampia. In sede istituzionale e parlamentare sono state espresse preoccupazioni legate non solo alla sicurezza fisica, ma anche alle condizioni di ingresso e alla tutela dei diritti dei cittadini europei. In documenti ufficiali è stato segnalato il rischio che sistemi automatizzati o criteri poco trasparenti possano incidere sulle decisioni relative ai visti e agli accessi, con margini limitati di verifica immediata da parte degli interessati.

Le richieste avanzate riguardano il rafforzamento dell’assistenza consolare e la predisposizione di strumenti di monitoraggio dei casi di respingimento. Tra le ipotesi emerse vi è la creazione di meccanismi di coordinamento tra gli Stati membri per gestire eventuali criticità durante il torneo, nonché l’attivazione di canali di comunicazione dedicati per i cittadini coinvolti. L’obiettivo è garantire che eventuali problemi individuali non si traducano in situazioni di isolamento, soprattutto in un contesto caratterizzato da elevata mobilità e complessità logistica.

La Commissione europea ha avviato contatti con Fifa e con le autorità dei Paesi ospitanti per ottenere chiarimenti operativi. Il tema della sicurezza viene affrontato in modo integrato, includendo sia la gestione degli eventi sportivi sia le condizioni di accesso e permanenza. Questo approccio riflette una differenza strutturale rispetto al modello statunitense: mentre negli Stati Uniti la sicurezza delle frontiere è gestita come prerogativa sovrana con ampi margini discrezionali, l’Unione europea tende a privilegiare la prevedibilità delle regole e la tutela dei diritti dei cittadini anche al di fuori del proprio territorio.

Tre Paesi ospitanti, tre approcci

Il Mondiale 2026 sarà il primo organizzato congiuntamente da tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. La distribuzione delle partite vede una netta prevalenza degli Stati Uniti, ma la presenza degli altri due ospitanti introduce variabili rilevanti anche sul piano dell’accesso e della sicurezza. Canada e Messico adotteranno misure coordinate con Fifa e con le autorità statunitensi, ma manterranno sistemi di controllo autonomi, in linea con le rispettive normative nazionali.

Il Canada presenta un modello di ingresso generalmente più prevedibile per i cittadini europei, basato su autorizzazioni elettroniche e su procedure di frontiera meno discrezionali rispetto a quelle statunitensi. Tuttavia, anche in questo caso l’aumento dei flussi e le esigenze di sicurezza legate all’evento potrebbero comportare un rafforzamento dei controlli. Il Messico, dal canto suo, si trova ad affrontare una sfida diversa, legata sia alla gestione della sicurezza interna sia al coordinamento con gli altri due Paesi, soprattutto per quanto riguarda i movimenti transfrontalieri dei tifosi.

La natura trilaterale dell’evento implica che molti tifosi si sposteranno tra più Paesi durante il torneo, attraversando confini con regole differenti. Questo elemento aggiunge complessità all’organizzazione dei viaggi e richiede una pianificazione più accurata. Le autorità dei tre Paesi stanno lavorando a forme di cooperazione per facilitare i movimenti legati alle partite, ma non è previsto un sistema unificato di ingresso. Ogni attraversamento di frontiera sarà soggetto alle normative nazionali, con possibili differenze nei tempi e nelle modalità di controllo.

In questo quadro, il Mondiale 2026 si configura come un banco di prova per la gestione coordinata di sicurezza e mobilità su scala continentale. Le interazioni tra Stati Uniti, Canada e Messico non riguardano soltanto l’organizzazione sportiva, ma coinvolgono direttamente le politiche di frontiera e i modelli di controllo. Per i tifosi europei, la partecipazione al torneo si traduce in un percorso che attraversa sistemi diversi, ciascuno con le proprie regole e priorità.

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