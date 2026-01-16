12.4 C
Firenze
venerdì 16 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Putin ribalta la prospettiva, relazioni pessime con Europa e Italia – Ascolta

Euro Zoom
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

Si può ribaltare la realtà, leggendola sostanzialmente al contrario? È quello che fa Vladimir Putin durante la cerimonia di presentazione delle credenziali dei nuovi ambasciatori stranieri in Russia, incluso l’italiano Stefano Beltrame. Il presidente russo, a quasi quattro anni dall’invasione dell’Ucraina, si lamenta delle relazioni con la maggior parte dei paesi europei, a partire dall’Italia, sostenendo che “lasciano molto a desiderare”.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

Podcast

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
12.4 ° C
13.6 °
10.8 °
88 %
1kmh
20 %
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
12 °
Lun
9 °
Mar
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1103)ultimora (991)Eurofocus (47)demografica (34)sport (31)Serie A (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati