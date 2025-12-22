Sì all’euro digitale, mantenendo il ruolo del contante: la posizione del Consiglio Ue

Sì all’introduzione dell’euro digitale, mantenendo il ruolo del contante. Il Consiglio europeo, nella lunga sessione di giovedì scorso, ha concordato all’unanimità la propria posizione negoziale sul progetto della moneta digitale, nato nell’Eurozona nel 2021 e diventato nell’ultimo anno una priorità per l’autonomia strategica dei pagamenti del blocco.

La posizione sorpassa la relazione dell’eurodeputato del Partito Popolare europeo Fernando Navarrete Rojas, che di fatto annacquava il progetto, approvando uno schema in cui l’euro digitale funzionerà off line e on line.

“La proposta di un euro digitale mira specificamente a rafforzare la resilienza dell’infrastruttura dei pagamenti nell’area dell’euro. L’accordo del Consiglio invia quindi un chiaro segnale che l’Ue è in grado di agire su questo importante programma”, ha commentato Morten Bødskov, ministro danese dell’industria, degli affari e degli affari finanziari. La Danimarca detiene la presidenza di turno del Consiglio.

L’euro digitale secondo il Consiglio

L’euro digitale, come specificato anche dalla Banca centrale europea, si affiancherebbe al contante senza sostituirlo, e sarebbe utilizzato da privati e imprese per effettuare pagamenti in qualsiasi momento e ovunque nell’area dell’euro. Si tratterebbe di una moneta emessa direttamente dalla Bce e di conseguenza contribuirebbe a preservare la moneta ‘fiat’ come principale ancora del sistema di pagamenti, baluardo anche rispetto alle stablecoin.

Secondo la proposta, l’euro digitale deve:

• essere disponibile online o offline, mentre la relazione di Navarrete chiede che l’online sia lasciato a iniziative paneuropee private;

• consentire pagamenti e trasferimenti di denaro garantendo un elevato grado di privacy;

• coesistere con i mezzi di pagamento privati, nazionali e internazionali;

• avere dei limiti di detenzione contemporanea su conti digitali online e in portafogli digitali, con l’obiettivo di evitare che l’euro digitale venga utilizzato come riserva di valore, con potenziali impatti sulla stabilità finanziaria. I limiti saranno stabiliti dalla Bce nel rispetto di un massimale complessivo concordato dal Consiglio, da rivedere almeno ogni due anni;

Inoltre il Consiglio prevede che:

• i prestatori di servizi di pagamento non possano addebitare ai consumatori alcun costo per determinati servizi obbligatori , come l’apertura e la chiusura dei conti, l’esecuzione di transazioni in euro digitali, il finanziamento e il prelievo di fondi da e verso conti o portafogli in euro digitali presso lo stesso prestatore. Alcuni servizi a valore aggiunto potranno tuttavia essere soggetti a commissioni;

• siano salvaguardati l’accettazione del contante come metodo di pagamento in tutta l’area dell’euro , l’accesso delle persone al contante, e la libertà di scegliere il metodo di pagamento preferito. Gli Stati membri sono tenuti a monitorare il livello di accettazione del contante e ad adottare piani o misure di resilienza del contante per far fronte a situazioni di interruzioni diffuse e gravi della continuità dei sistemi di pagamento elettronici;

Cosa succede ora

Ora il Consiglio può avviare i negoziati con il Parlamento europeo sull’euro digitale e sul corso legale del denaro contante; una volta che la proposta di definizione del quadro giuridico sarà stata adottata dai due organi, spetterà poi alla Bce decidere se emettere l’euro digitale. L’istituto di Francoforte ha commentato la decisione del Consiglio definendola “un passo decisivo”, e si è detto pronto “per una potenziale prima emissione dell’euro digitale nel corso del 2029, a condizione che il Regolamento sull’euro digitale venga adottato dai co-legislatori europei nel 2026”.

Le prossime date importanti: a maggio l’Europarlamento dovrebbe approvare il regolamento sull’euro digitale, e poi il trilogo dovrebbe procedere con la definizione entro dicembre 2026. “Se la moneta di banca centrale diventasse marginale nel mondo digitale, restare a guardare non è un’opzione”, ha detto Piero Cipollone, membro del comitato della Bce, a una tavola rotonda al think tank Aspen Institute Italia.

