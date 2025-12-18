Tre soldati russi sconfinano in Estonia: cresce la tensione sul fianco Est dell’Europa

Aumenta la tensione sul fianco est dell’Europa. Tre soldati russi hanno sconfinato in Estonia, e dunque in territorio Nato, per 20 minuti. Secondo un video diffuso dal quotidiano tedesco Bild e fornito dal ministero degli Esteri estone, i militari – delle guardie di frontiera in uniforme – sono arrivati con un hovercraft per poi proseguire a piedi, hanno attraversato il confine su un frangiflutti sul fiume Narva, vicino al paese Vasknarva, e sono tornati indietro dopo 20 minuti.

Una nota del ministero degli Esteri estone afferma che “la Polizia e la Guardia di Frontiera estoni hanno rilevato un attraversamento illegale di una linea di controllo temporanea tra Estonia e Russia sulla diga foranea del fiume Narva da parte di tre guardie di frontiera della Federazione Russa. Le pattuglie della Guardia di Frontiera estone sono intervenute per l’incidente di confine. Dopo poco tempo, le guardie di frontiera russe sono rientrate in territorio russo”.

Non sono chiari i motivi

Lo sconfinamento viola un accordo di confine tra i due Paesi, dato che la Russia non ha inviato alcuna notifica preventiva. Nell’area, infatti, le imbarcazioni russe in transitano sul Narva si trovano a dover entrare in acque estoni, e per questo la prassi è che Mosca avvisi di tali passaggi. Cosa che oggi non è avvenuta. A complicare le cose c’è il fatto che questa linea di confine non è stata ufficialmente riconosciuta dalle due parti con un trattato: in sostanza è un de facto, con l’aggravante che un accordo è fermo dal 2014 per differenti interpretazioni legali e storiche.

Al momento non è chiaro perché i tre militari abbiano sconfinato, ha affermato il ministro dell’Interno di Tallin, Igor Taro, che ha anche precisato che “non c’è stata alcuna imminente minaccia alla sicurezza, ma la polizia e la guardia di confine hanno aumentato decisamente la presenza delle loro squadre sul posto”.

Tallin chiederà spiegazioni domani durante una riunione dei rappresentanti delle frontiere e ha fatto sapere che convocherà l’Incaricato d’Affari dell’Ambasciata russa in Estonia.

Proprio pochi giorni fa il ministro degli Esteri estone Margus Tsahknaaveva aveva dichiarato al quotidiano tedesco Frankfurter Rundschau che se i russi avessero sconfinato “posso rispondere chiaramente che li abbatteremo”.

Today, the Estonian Police and Border Guard detected an illegal crossing of a temporary control line between Estonia and Russia on the Narva River breakwater by three border guards of the Russian Federation. The Estonian border guard patrols responded to the border incident.… pic.twitter.com/xzeYSjTHtd — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) December 17, 2025

Una strategia di pressione a bassa intensità

Lo sconfinamento riportato dalla Bild segue una serie di episodi sul fianco orientale della Nato, denunciati dall’Estonia e non solo come attribuibili alla Russia: sorvoli non autorizzati, movimenti militari inconsueti e presenze navali anomale. A novembre una motovedetta russa con bandiera Wagner è stata vista sul Narva, mentre a settembre tre MiG-31 hanno violato lo spazio aereo estone.

Secondo diversi analisti non si tratta di casi isolati, ma di una strategia di pressione a bassa intensità che punterebbe a innervosire Nato e Unione europea e a “testare” le loro reazioni.

Consiglio europeo alle prese con la decisione sugli asset russi

Lo sconfinamento dei soldati mostra comunque un certo tempismo: in questi giorni sono in corso febbrili trattative tra Usa e Ucraina, affiancata dall’Ue, per un piano di pace che il presidente russo Vladimir Putin possa accettare – nonostante quest’ultimo stia rimanendo fermo su posizioni massimaliste e ieri abbia definito i politici europei dei “porcellini”. Non solo, ma proprio oggi è iniziato un Consiglio Ue di fondamentale importanza, nel quale i capi di governo devono decidere come finanziare l’Ucraina, che da aprile sarà a corto di fondi, avendo davanti due scelte entrambe molto scomode e molto delicate: indebitarsi o usare gli asset russi congelati nel Vecchio Continente, ipotesi quest’ultima per la quale Mosca ha già promesso ritorsioni.

content.lab@adnkronos.com (Redazione)