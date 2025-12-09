Trump attacca ancora l’Europa: “Leader deboli” – Ascolta

Ancora Donald Trump contro l’Europa. Questa volta è un’intervista a Politico a fare da cornice a un nuovo attacco, diretto ai leader del Vecchio Continente, definiti “deboli” e colpevoli di non aver saputo gestire né l’immigrazione né il conflitto in Ucraina. La replica del portavoce-capo della Commissione Ue, Paula Pinho, è ferma: “Siamo orgogliosi dei nostri leader”.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

—

Podcast

content.lab@adnkronos.com (Redazione)