1.7 C
Firenze
giovedì 22 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump attacca ancora l’Europa, negoziati immediati per Groenlandia – Ascolta

Euro Zoom
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

Donald Trump parla a Davos, al World Economic Forum. Un intervento fiume, 72 minuti, che serve soprattutto a riaffermare a tutti, a partire dall’Europa, che non ha intenzione di fare passi indietro. Il passaggio più atteso, quello sulla Groenlandia, gira intorno a una richiesta ferma: servono “negoziati immediati” per ottenere “un pezzo di ghiaccio in cambio della pace mondiale”.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

Podcast

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
1.7 ° C
5.1 °
1.6 °
38 %
1.5kmh
92 %
Gio
11 °
Ven
8 °
Sab
10 °
Dom
11 °
Lun
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1300)ultimora (1153)Eurofocus (57)sport (46)demografica (44)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati