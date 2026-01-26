Ue-India, l’accordo che riscrive le alleanze commerciali nell’era di Trump – Ascolta

Unione europea e India firmano un accordo commerciale dopo 19 anni di negoziati. Perché l’intesa arriva ora, nel pieno delle nuove tensioni commerciali innescate dagli Stati Uniti di Donald Trump, e cosa contiene? Si parla di auto, vino, servizi e tecnologia, ma restano dei nodi ancora aperti – carbon tax, regole e ratifica europea. Un’intesa che punta a ridisegnare le alleanze in un mondo sempre più frammentato.

