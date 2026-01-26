10.1 C
Ue-India, l’accordo che riscrive le alleanze commerciali nell’era di Trump – Ascolta

Euro Zoom
REDAZIONE
REDAZIONE
Unione europea e India firmano un accordo commerciale dopo 19 anni di negoziati. Perché l’intesa arriva ora, nel pieno delle nuove tensioni commerciali innescate dagli Stati Uniti di Donald Trump, e cosa contiene? Si parla di auto, vino, servizi e tecnologia, ma restano dei nodi ancora aperti – carbon tax, regole e ratifica europea. Un’intesa che punta a ridisegnare le alleanze in un mondo sempre più frammentato.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

