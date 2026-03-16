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Unicredit rilancia su Commerzbank, la Ue d’accordo (tranne la Germania) – Ascolta

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REDAZIONE
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La mossa del Ceo di Unicredit, Andrea Orcel, è di quelle che solo un abile stratega del M&A può mettere sul tavolo. Sa di avere contro la banca su cui sta investendo da un anno e mezzo, Commerzbank, e anche il governo e buona parte dei partiti tedeschi. Ma di fronte al muro del protezionismo risponde ancora una volta con un’operazione di mercato, lanciando un’offerta pubblica di scambio che nelle intenzioni dichiarate non punta ad acquisire il controllo della banca ma a riaprire un dialogo costruttivo. Può sembrare paradossale ma non lo è affatto.

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