Bike Park Plan de Corones 2026: dal 16 maggio riparte la stagione della mountain bike nelle Dolomiti

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Sabato 16 maggio prenderà il via la nuova stagione del Bike Park Plan de Corones, una delle destinazioni più apprezzate dagli amanti della mountain bike nelle Dolomiti. Il comprensorio altoatesino accoglierà rider provenienti da tutta Europa fino all’8 novembre, grazie a una proposta che unisce trail spettacolari, impianti moderni e un calendario di eventi pensato per la community delle due ruote.

Situato tra Brunico, San Vigilio di Marebbe e Valdaora, il Bike Park Plan de Corones rappresenta un punto di riferimento per chi cerca percorsi gravity immersi in uno scenario naturale unico, nel cuore delle montagne patrimonio UNESCO.

La stagione 2026 partirà dal versante di Riscone, con l’apertura dell’impianto Kronplatz 2000 dal 16 maggio fino all’8 novembre. Nel corso del mese di giugno entreranno progressivamente in funzione anche gli altri accessi principali del comprensorio.

Dal 19 giugno sarà infatti operativo l’impianto Piz de Plaies sul versante di San Vigilio di Marebbe, mentre dal 20 giugno aprirà anche Olang 1+2 sul lato di Valdaora. Grazie a questa organizzazione, i biker potranno sfruttare al meglio tutti i versanti della montagna durante la stagione estiva e autunnale.

Gli impianti resteranno aperti ogni giorno con orario continuato dalle 9 alle 17, garantendo una giornata completa dedicata al riding.

Uno dei principali punti di forza del Bike Park Plan de Corones è la sua vasta rete di percorsi. Il comprensorio offre infatti 18 trail che attraversano boschi, prati alpini e panorami mozzafiato, alternando sezioni flow, passaggi tecnici e discese più impegnative.

Tra i percorsi più iconici spicca l’Herrnsteig, considerato uno dei trail storici e più impegnativi dell’intera area. Grande popolarità continuano a riscuotere anche il Furcia Trail, il Gassl Trail, la Crazy Bunny Line, il Piz de Plaies Trail e la CC Top Line, percorsi che esprimono al meglio le caratteristiche dei diversi versanti del Plan de Corones.

La varietà dell’offerta consente di soddisfare sia i rider più esperti sia coloro che desiderano migliorare la propria tecnica in un ambiente sicuro e perfettamente organizzato.

La nuova stagione sarà caratterizzata da importanti interventi infrastrutturali. Sul versante di San Vigilio di Marebbe è in corso la realizzazione di una nuova ovovia che contribuirà a migliorare ulteriormente accessibilità e qualità dei servizi.

Durante i lavori, la linea RUIS non sarà temporaneamente disponibile. Per garantire la continuità dell’esperienza, il Furcia Trail sarà collegato tramite una variante di circa 1,7 chilometri che consentirà di raggiungere la stazione intermedia Olang 1+2 dal Rifugio P5.

Parallelamente, il bike park proseguirà il proprio programma di manutenzione e miglioramento dei percorsi, con interventi mirati ad aumentare fluidità, sicurezza e divertimento lungo i trail.

Anche nel 2026 prosegue la collaborazione tra il Bike Park Plan de Corones e CUBE, uno dei marchi leader a livello internazionale nel settore della mountain bike.

La località altoatesina è inoltre destination sponsor del CUBE Action Team, squadra impegnata nei principali circuiti enduro internazionali. Una partnership che contribuisce a rafforzare il posizionamento del bike park nel panorama europeo della MTB e a favorire la presenza di atleti professionisti, attività di allenamento e produzioni multimediali.

Tra i volti che rappresenteranno il Bike Park Plan de Corones nel corso della stagione figurano ancora una volta Nadine Ellecosta, protagonista del circuito mondiale UCI Enduro, e Jan Laner, vincitore della Coppa Italia Open.

A loro si aggiunge il giovane talento altoatesino Aaron Wiechenthaler, promettente rider tredicenne che entra ufficialmente a far parte del Team Bike Park Plan de Corones.

Fondamentale rimane anche il lavoro del gruppo di shaper guidato da Markus Irschara, figura storica dello shaping in Alto Adige e punto di riferimento per lo sviluppo e la manutenzione dei percorsi.

La stagione sarà arricchita da numerosi appuntamenti dedicati agli appassionati della mountain bike.

L’11 luglio si svolgerà il celebre Kronplatz King, una delle gare marathon più spettacolari delle Dolomiti, caratterizzata da lunghe discese freeride, single trail tecnici e arrivo in vetta a quota 2.275 metri.

Nello stesso weekend saranno protagonisti anche i Test Days, due giornate dedicate alla scoperta delle novità del settore bike attraverso prove prodotto, incontri e attività in quota.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla formazione grazie al SAAC Bike Camp, previsto a giugno e ottobre, con sessioni teoriche e pratiche sulla sicurezza e la tecnica di guida in montagna.

A settembre tornerà infine Enduro Tirol, competizione che porterà gli atleti ad affrontare alcuni dei trail più tecnici e panoramici dell’intero comprensorio.

Con una stagione che si sviluppa per quasi sei mesi, una rete di percorsi in continua evoluzione e una forte attenzione alla qualità dell’esperienza, il Bike Park Plan de Corones si conferma tra le migliori destinazioni per la mountain bike in Alto Adige e nelle Dolomiti.

Un luogo dove adrenalina, natura e innovazione si incontrano, offrendo a rider e appassionati l’opportunità di vivere un’esperienza autentica tra alcuni dei paesaggi più spettacolari delle Alpi.

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