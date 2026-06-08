Bloomberg Media collabora con Cision per integrare i propri contenuti giornalistici nei flussi di lavoro delle comunicazioni

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

La partnership amplia l’accesso ai contenuti integrali di Bloomberg direttamente da CisionOne.

NEW YORK, 8 giugno 2026 /PRNewswire/ — Bloomberg Media ha annunciato oggi una nuova partnership con Cision, leader mondiale nel settore dell’analisi dei consumatori e dei media, per ampliare l’accesso ai contenuti giornalistici premium in versione integrale di Bloomberg direttamente da CisionOne, la piattaforma di media intelligence di Cision.

Grazie a questa integrazione, gli abbonati idonei del Gruppo Bloomberg.com potranno visualizzare, monitorare e interagire con i contenuti di Bloomberg, utilizzando gli strumenti della piattaforma che già impiegano per seguire le notizie, analizzare la copertura mediatica e definire le strategie di comunicazione. Questa collaborazione offre ai team di comunicazione aziendali un accesso più fluido ai contenuti finanziari e commerciali di alto livello di Bloomberg all’interno dei flussi di lavoro esistenti.

“La collaborazione con Cision inserisce le attività giornalistiche di Bloomberg in un contesto in cui i responsabili della comunicazione e i dirigenti aziendali definiscono le strategie e interagiscono con le notizie”, afferma Nick Pimm, amministratore delegato del reparto vendite aziendali di Bloomberg Media. “Esiste una forte affinità tra i nostri clienti e questa collaborazione ci permette di ampliare la portata di Bloomberg Media, creando al contempo un’esperienza fluida e integrata per i nostri abbonati comuni.”

“Per i team di comunicazione, un giornalismo affidabile è fondamentale per comprendere le vicende, le questioni e i cambiamenti di mercato rilevanti per le loro organizzazioni. Questa partnership offre ai clienti un accesso più agevole ai contenuti di Bloomberg Media relativi al mondo degli affari e della finanza direttamente dal loro flusso di lavoro su CisionOne, consentendo loro di monitorare la copertura mediatica, comprendere il contesto e prendere decisioni più informate”, ha affermato Stuart Clark, vicepresidente senior per strategia dei contenuti e partnership di Cision.

Informazioni su Bloomberg Media

Bloomberg Media è la più importante media company multipiattaforma al mondo nel settore economico e finanziario, che si avvale delle risorse editoriali di oltre 3.000 giornalisti e analisti dislocati in più di 100 uffici in tutto il mondo. Bloomberg Media è la divisione di Bloomberg L.P. dedicata ai consumatori.

Informazioni su Cision

Cision è leader mondiale in soluzioni di analisi dei consumatori e dei media, coinvolgimento e comunicazione. Forniamo ai professionisti delle relazioni pubbliche e della comunicazione aziendale, del marketing e dei social media gli strumenti necessari per eccellere nel mondo contemporaneo basato sui dati. La nostra solida esperienza, le partnership esclusive nel campo dei dati e i nostri prodotti pluripremiati, tra cui CisionOne, Brandwatch, Trajaan e PR Newswire, consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l’84% delle aziende Fortune 500, di aumentare la propria visibilità, comprendere meglio il pubblico ed essere comprese dagli utenti più importanti per il loro business.

Per richieste da parte dei media, contattare: Cision Public Relations all’indirizzo e-mail CisionPR@cision.com



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