Dal letto d’ospedale agli ascoltatori in 42 Paesi: la storia dietro “Nuestro Verano”

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

L’artista ispano-olandese Joey Arnoldo conquista un pubblico internazionale con la hit estiva “Nuestro Verano”

“Un anno fa ero in ospedale. Oggi una canzone nata lì viene ascoltata in 42 Paesi.”

DÉNIA, Spagna e BREDA, Paesi Bassi, 5 giugno 2026 /PRNewswire/ — L’artista ispano-olandese Joey Arnoldo sta attirando l’attenzione internazionale grazie al suo singolo Nuestro Verano. In breve tempo il brano ha generato oltre 4 milioni di visualizzazioni su TikTok ed è attualmente ascoltato in 42 Paesi. Spagna, Paesi Bassi, Germania e Francia figurano tra i mercati più importanti per questa produzione indipendente.

Joey Arnoldo è il nome d’arte di Jerry Anholt. Musicista olandese residente da molti anni in Spagna, non è certo un volto nuovo nel panorama musicale. Negli anni Novanta ha ottenuto sette ingressi nella Top 100 olandese e ha lavorato come produttore e autore per diversi artisti.

La storia dietro Nuestro Verano rende il successo del brano ancora più speciale. La canzone è nata durante un ricovero ospedaliero a Denia, sulla costa spagnola.

“L’anno scorso ho attraversato un periodo difficile e sono finito in ospedale. Con la mia tastiera e il mio laptop ho iniziato a scrivere musica. Quando ho fatto ascoltare la prima versione di Nuestro Verano, il personale dell’ospedale ha reagito subito con entusiasmo: ‘Suena muy bien, Jerry!’. Quelle parole mi hanno dato molta fiducia.”

Il singolo è stato successivamente pubblicato in modo completamente indipendente, senza il supporto di una casa discografica. Oggi Anholt riceve quotidianamente messaggi da ogni parte del mondo.

“A volte faccio ancora fatica a crederci. Ricevo messaggi dall’Australia, dal Costa Rica e da molti altri Paesi. Ogni giorno vedo comparire nuove nazioni nelle statistiche.”

Secondo gli ultimi dati disponibili, Nuestro Verano viene ascoltata in 42 Paesi. Inoltre, i contenuti legati al brano hanno generato oltre 4 milioni di visualizzazioni complessive su TikTok. Anche in Spagna l’interesse continua a crescere, con il brano sempre più presente in negozi, locali e luoghi pubblici.

Con l’estate 2026 appena iniziata, l’interesse per Nuestro Verano sembra destinato ad aumentare ulteriormente. I prossimi mesi mostreranno fino a dove potrà arrivare la crescita internazionale del brano.

Informazioni su Joey Arnoldo

Joey Arnoldo è il nome d’arte di Jerry Anholt. Musicista, produttore e autore olandese residente in Spagna, è attivo nel settore musicale da diversi decenni. Negli anni Novanta ha ottenuto numerosi successi nei Paesi Bassi e ha collaborato con vari artisti. Il suo nuovo singolo Nuestro Verano è disponibile sulle principali piattaforme di streaming ed è già ascoltato in 42 Paesi.

https://joeyarnoldo.com/

Nuestro Verano è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming.

Joey Arnoldo – Nuestro verano (Official Music Video)



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