Hollyland presenta Astra P1, una telecamera 4K con panoramica, inclinazione e zoom automatici (PTZ), progettata per grandi spazi e produzioni dal vivo

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

SHENZHEN, Cina, 4 giugno 2026 /PRNewswire/ — Hollyland ha presentato Astra P1, una nuova telecamera 4K con panoramica, inclinazione e zoom automatici (PTZ) progettata per lo streaming live professionale e la registrazione in chiese, auditorium o altri ambienti di produzione di grandi dimensioni. Progettata per spazi in cui lunghe distanze di ripresa, condizioni di luce mutevoli e un numero limitato di operatori possono rendere difficile l’acquisizione di immagini di alta qualità, l’Astra P1 combina immagini UHD 4K60, esposizione automatica con rilevamento dei volti, zoom ottico 30x, tracciamento automatico con IA, NDI®|HX3 integrato e controllo tramite browser in un’unica soluzione professionale.

Un’esposizione che segue il soggettoUno dei principali punti di forza dell’Astra P1 è la sua capacità di garantire un’esposizione corretta durante le riprese in ambienti con illuminazione dinamica. Nei grandi spazi interni, le telecamere PTZ tradizionali spesso determinano l’esposizione in base alla luce di fondo. Tuttavia, ciò può far apparire i volti delle persone troppo scuri o sovraesposti quando i relatori si spostano in aree con scarsa illuminazione o in controluce.

Il sistema di esposizione automatica con tracciamento del volto dell’Astra P1 risolve questo problema utilizzando il volto della persona come punto di riferimento per l’esposizione, contribuendo a mantenere stabile la luminosità anche quando le condizioni di illuminazione cambiano. Nelle produzioni dal vivo su larga scala, ciò si traduce in riprese più uniformi e dall’aspetto più professionale mentre il soggetto si muove.

Nitidezza a lunga distanza con tracciamento più intelligenteL’Astra P1 è progettata per le esigenze pratiche dei grandi spazi, dove il posizionamento della telecamera è spesso limitato e non è sempre possibile avvicinarsi al soggetto. Il suo zoom ottico 30x e l’apertura fino a f/1.6 sono progettati per offrire primi piani nitidi a lunga distanza, mantenendo i dettagli 4K. Grazie allo zoom digitale 16x e alla precisione di regolazione di 0,1°, la telecamera offre alle troupe di produzione una maggiore flessibilità nella ripresa di grandi chiese, sale, palchi e spazi per eventi da posizioni posteriori o fisse.

Per ridurre ulteriormente il carico di lavoro manuale, l’Astra P1 include due modalità di tracciamento automatico basate sull’IA. La prima, Presenter Tracking, utilizza una tecnologia basata sulla figura umana, che include il riconoscimento della postura e del movimento, per seguire l’oratore e distinguere il soggetto dallo sfondo. La seconda, Zone Tracking, consente agli utenti di impostare fino a quattro aree chiave in un locale per transizioni fluide e automatizzate mentre il soggetto si sposta. Nel loro insieme, queste caratteristiche sono concepite per consentire a un singolo operatore di riprendere ampi spazi in modo più efficiente, riducendo al contempo la necessità di continue regolazioni manuali.

La qualità dell’immagine rimane fondamentale per l’Astra P1. Il sistema di acquisizione immagini UHD 4K a 60 fps e il sensore da 1/1,8″ della telecamera garantiscono una qualità dell’immagine nitida anche in condizioni di illuminazione limitata o irregolare, tipiche di luoghi come sale da concerto, chiese e grandi palchi.

Progettata per flussi di lavoro professionaliPer l’integrazione nei flussi di lavoro, l’Astra P1 offre ai team professionali un supporto immediato NDI®|HX3, senza necessità di accesso al backend, inserimento del numero di serie, tempi di attesa o costi nascosti. La telecamera è progettata per integrarsi direttamente con i flussi di lavoro NDI ed è compatibile con vMix, OBS e sistemi professionali da studio di trasmissione, contribuendo a semplificare la configurazione e l’implementazione in ambienti di produzione live.

La facilità di controllo è ulteriormente migliorata grazie al Web Control di Hollyland. Gli utenti possono aprire un browser e accedere da remoto alle impostazioni di panoramica, inclinazione, zoom e altre funzioni tramite un’interfaccia intuitiva e facile da usare. Gli utenti non professionisti, come volontari, studenti e liberi professionisti, possono apprendere rapidamente il funzionamento del sistema, contribuendo così a ridurre le difficoltà tecniche operative quando non sono disponibili operatori altamente specializzati.

In quanto soluzione PTZ completa per la produzione live su larga scala, Astra P1 consente ai responsabili degli eventi di produrre contenuti in modo più efficiente e professionale grazie a una combinazione di qualità dell’immagine, tracciamento automatico, connettività e facilità d’uso. Sarà disponibile a partire dal 4 giugno al prezzo di 1.999 dollari. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.hollyland.com/product/astra-p1.

Informazioni su HollylandHollyland è azienda leader nella fornitura di prodotti wireless, specializzata in sistemi di intercomunicazione wireless, sistemi di trasmissione video, monitor, microfoni wireless e telecamere per lo streaming live. Dal 2013, Hollyland serve milioni di utenti in tutto il mondo in vari settori, tra cui produzione cinematografica, trasmissioni televisive, produzione video, eventi dal vivo, fiere, teatri, luoghi di culto e singoli creatori di contenuti. Ha sviluppato una rete di vendita in circa 160 paesi e regioni, con il supporto di decine di uffici operativi locali in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitare https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook e Hollyland Instagram.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2991958/Astra_P1_Pan_Tilt_Zoom_Camera.mp4Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2990561/Astra_P1_Pan_Tilt_Zoom_Camera.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2013148/5993772/logo.jpg



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