Italia Green Film Festival: le Golden Leaf 2026

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Grande successo per la VII edizione dell’Italia Green Film Festival, una importante realtà nel panorama mondiale dei film Green e Social con centinaia di film giunti da ogni angolo del mondo.

Nella serata di lunedì 25 maggio, nella cornice del Teatro Argentina di Roma, sono stati premiati i vincitori di questa edizione incentrata sul tema “Return to Human” (Ritornare Umani). L’Italia Green Film Festival ha ottenuto il riconoscimento del Parlamento Europeo e quello per “Alto Valore Culturale e Didattico” dall’UNESCO. A condurre la serata sul palco del Teatro Argentina la giornalista RAI Roberta Ammendola e la giornalista di TeleAmbiente Ertilia Giordano. Le conduttrici hanno indossato gli abiti firmati “Mariel Couture”, brand di Alta Moda Etica della stilista e artista Marilena Spiridigliozzi, la quale ha decorato le Golden Leaf, foglie in legno riciclato, premi dell’IGFF.

Ad aprire ufficialmente la kermesse i saluti istituzionali di Linda Meleo e Daniele Diaco, membri dell’Assemblea Capitolina, e Carolina Morace, membro del Parlamento europeo. La serata è stata inaugurata con la performance live della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale, al cui congedo e’ stata consegnata una targa di riconoscimento al Comandante generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis, ritirato da Lucia Sammartino, vicecomandante generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

Sul palco sono intervenuti Franco Nero, Presidente Onorario dell’Italia Green Film Festival, Pierre Marchionne e Silvia Armeni, rispettivamente Direttore Artistico e Direttrice Esecutiva del Festival.

Franco Nero: “Il cinema è uno strumento potentissimo per farci aprire gli occhi. È speranza. Oggi la vera sfida non si gioca più sullo schermo, ma sulla terra che calpestiamo e il cinema green aiuta a proteggerla. Viva il cinema, viva il nostro pianeta.”

Pierre Marchionne: “Siamo la generazione più connessa di sempre ma ci troviamo in una solitudine digitale. Per questo il tema scelto quest’anno è ‘Return To Human’ (Tornare Umani). L’obiettivo è, quindi, tornare ad emozionarci insieme attraverso il cinema. La nostra settima edizione ha raggiunto un numero importante di film arrivati da 70 paesi nel mondo”.

Silvia Armeni: “Ci sono arrivati oltre 500 film, anche da paesi che sono attualmente in guerra come la Palestina o l’Ucraina. Questa è la dimostrazione che, anche durante un momento di paura e di sconforto, il cinema può portare speranza e fiducia.”

Il prestigioso premio Golden Leaf Speciale 2026, consegnato dal presidente onorario del Festival, Franco Nero, è stato assegnato alla Tenuta Presidenziale della Repubblica Italiana di Castelporziano per il suo costante impegno nella tutela della biodiversità, nell’educazione ambientale e nell’inclusione sociale. A ritirare il premio la Dott.ssa Giulia Bonella, Capo del Servizio Tenuta Presidenziale di Castelporzianoe la Dott.ssa Anna Maria Monorchio, Capo del Servizio Rapporti con la società civile e per la Coesione Sociale ad interim.

Oltre ai vari film stranieri,trai vincitori delle categorie ufficiali della settima edizione dell’Italia Green Film Festival, anche gli italiani : “Hunters and Herders – The Last Nomads to Roam the Earth”di Tomaso Grossi. – Green DocuFilm Corto; “Pesciolino Rosso”di Gisella Gobbi – Green Social Short Film;“La compagnia”di Daniela Alleruzzo – Social Problem Lungo;“L’ultimo spettacolo”di Andrea Morabito realizzato in collaborazione con la LAV

– Green DocuFilm Lungo.L’elenco completo dei vincitori al seguente LINK :

.



I premi speciali della settimana edizione dell’Italia Green Film Festival sono stati assegnati dall’attore Andrea Roncato e dall’autore e conduttore televisivo, Prof. Michele Mirabella:



Miglior Attrice Protagonista

a Sveva Alviti, madrina di questa edizione dell’Italia Green Film Festival, per il film “Tra le onde” di Marco Amenta.



Miglior Attore protagonista

a Riccardo Leonetti, padrino di questa edizione dell’Italia Green Film Festival, per il film “Succede in una notte” di Emiliano Canova.

Miglior regia Lungometraggi a Louis Nero per il film “Milarepa”, accompagnatodalla protagonista del filmDiana Dell’Erba.



Miglior regia cortometraggi a Daniele Salvo per il film“Ora no”.



Il “

Premio alla memoria

” è stato assegnato all’autore e regista internazionale Francesco Cinquemani, consegnato, dopo un video di tributo resogli da tanti amici e colleghi, da Silvia Armeni alla compagna di una vita, Elisabetta Marra, madre della piccola Anais Cinquemani Marra, nata tre mesi prima della dipartita del regista: “Ci mancano i suoi racconti, la sua infinita cultura cinematografica, le sue idee e quella ventata di creatività, determinazione e coraggio che portava ovunque andasse. Oggi lo ricordiamo attraverso il sorriso di nostra figlia Anais e il cinema che ci ha regalato”.

Il

premio alla carriera

è stato assegnato da Roberto Ramazzotti, Presidente di Earth APS a Silvano Agosti e Franco Piavoli, per il film “Il pianeta azzurro”. Presente in sala Silvano Agosti: “Vi invito all’ispirazione. Amare il mondo e i suoi abitanti è un’emozione straordinaria.”

Il

premio talento emergente

è stato consegnato all’attrice Nina Pons per la sua interpretazione nel film di Flaminia Graziadei “A year in London”, che tratta i temi dell’inclusione sociale e della sostenibilità ambientale.

Nell’anniversario dei 60 anni del WWF, il Festival ha istituito un

premio speciale

Fulco Pratesi

, suo fondatore, assegnandolo al film “The Story of the Demoiselle” di Hannes Rohtma. (Estonia). Presente all’evento la figlia di Fulco, Isabella Pratesi cheha poi consegnato una targa anche al film “In nome della natura” di Claudia Gianmatteo: “Fulco era un visionario e un ottimista. Diceva che per salvare la Natura ci sono tre cose da fare: osservarla, amarla e proteggerla”.

Il Premio speciale all’Ambasciata Indiana al film L’albero elefante” di Ramaya Ravichandran (India) e’ stato consegnato a Svamini Shuddhananda Ghiri, membro dell’Unione Induista Italiana e referente della Commissione scuola e formazione e per il Dialogo interreligioso, dall’attrice e conduttrice televisiva Antonella Salvucci: “Sono veramente legata all’India perché ci sono stata ed è un posto che ti accoglie con l’anima e ti sa insegnare tanto”.

Nel corso delle serata sono state consegnati riconoscimenti a personaggi che si sono distinti per il loro impegno in campo ambientale e artistico, come il noto musicista Jazz Lino Patruno.



Al Teatro Argentina oltre alla settima arte, hanno avuto spazio anche delle performance live: il cantautore Roberto Fia si e’ esibito con il brano sulle morti bianche causate dalle guerre mondiali, “Un mare di piccoli lenzuoli bianchi”; per la danza classica, preziosa e’ stata l’esibizione di Giada Paganini, nipote del famoso Raffaele Paganini,insieme alla figlia Ginevra Capponi, per la prima volta insieme su un palcoscenico; la cantante lirica Erika Naganishi, soprano giapponese, ha cantato la canzone ‘Non ti scordar di me’; un musicista nativo americano dei Lakota Sioux ha eseguito un brano rituale tradizionale.

L’Italia Green Film Festival ha già un programma che lo porterà oltre il confine della città di Roma : il 19 e 20 giugno ci sarà un appuntamento a Cassino, e il 6, 7 e 8 agosto il Festival farà tappa a Carloforte in Sardegna per una prima edizione estiva.

Contatti:

Immediapress

comunicati@immediapress.it

Per maggiori informazioni https://www.italiagreenfilm.it/



COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di Immediapress

—

immediapress