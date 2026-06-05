L’Assemblea Annuale degli Azionisti di Ferretti elegge il nuovo Consiglio di Amministrazione; FIH e Weichai Group confermano il pieno sostegno al futuro sviluppo della Società

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

HONG KONG e MILANO, 5 giugno 2026 /PRNewswire/ — Ferretti S.p.A. (HKEX: 9638; Euronext Milan: YACHT) («Ferretti» o la «Società») ha tenuto con successo la propria Assemblea Annuale degli Azionisti in data 14 maggio 2026. Nel corso della riunione, gli azionisti hanno approvato a maggioranza la lista di candidati al Consiglio di Amministrazione presentata da Ferretti International Holding S.p.A. («FIH»), procedendo così all’elezione del nuovo Consiglio.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, inclusi amministratori esecutivi, amministratori non esecutivi e amministratori indipendenti non esecutivi, e comprende un amministratore eletto dalla lista presentata dagli azionisti di minoranza. Tan Ning è stato eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Consiglio ha successivamente nominato Stassi Anastassov quale Amministratore Delegato della Società, con efficacia immediata. I membri del Consiglio di Amministrazione vantano una vasta esperienza nei settori della nautica e della meccanica di precisione, del brand management, delle operazioni industriali, del management internazionale, delle operazioni di M&A e dei mercati dei capitali, garantendo diversità, indipendenza ed equilibrio di genere.

Successivamente all’Assemblea Annuale degli Azionisti, il nuovo Consiglio ha completato con successo il passaggio di consegne e ha assunto pienamente le proprie funzioni, garantendo la stabilità e l’ordinata gestione delle attività aziendali. FIH desidera esprimere nuovamente i propri sinceri ringraziamenti agli azionisti per la fiducia e il supporto accordati.

Impegno e sostegno a lungo termine degli azionisti

Sin dal loro ingresso nel capitale di Ferretti nel 2012, FIH e la sua controllante Weichai Group hanno fornito un costante supporto industriale e finanziario, assistendo la Società nel superamento di periodi critici, nel ripristino di una gestione solida e nel perfezionamento della doppia quotazione a Hong Kong e Milano. A seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, FIH continuerà a operare in qualità di investitore strategico di lungo termine. Facendo leva sull’esperienza industriale e sulle risorse globali di Weichai Group, FIH sosterrà Ferretti nel valorizzare i propri poli produttivi italiani, l’operatività dei cantieri e le eccellenze manifatturiere, consolidando i tratti distintivi del brand basati sull’ingegneria tecnica, sulla qualità del prodotto e sull’eccellenza artigianale italiana.

Governance e orientamento strategico

FIH auspica che l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione rappresenti l’opportunità per perfezionare ulteriormente la struttura di corporate governance, promuovendo meccanismi decisionali più aperti ed efficienti e rafforzando il dialogo con tutte le categorie di azionisti. FIH supporterà il management nella definizione di una pianificazione strategica a medio-lungo termine, nella costante ottimizzazione della struttura del capitale e della politica dei dividendi, nonché nel cogliere in modo oculato opportunità di espansione e acquisizione funzionali allo sviluppo a lungo termine della Società.

Gestione operativa e filosofia di sviluppo

Sul fronte operativo, FIH accoglie con favore l’attenzione del nuovo Amministratore Delegato verso la continuità e la crescita, e sostiene la sua strategia volta a valorizzare l’eredità del brand Ferretti per migliorare costantemente le performance aziendali e generare valore a lungo termine. L’attuazione di questo indirizzo gestionale è indissociabile dall’esperienza, dalla professionalità e dalla competenza operativa del team di gestione e del personale di Ferretti, che fondano le proprie radici in Italia. FIH rispetta e ripone fiducia in tali team, attribuendo grande importanza al loro ruolo per la continuità operativa quotidiana della Società. FIH supporta il management nel migliorare l’efficienza operativa, mantenendo al contempo la stabilità del business, e nel perfezionare i piani di incentivazione e il welfare aziendale.

FIH nutre piena fiducia nelle prospettive della Società e, insieme al Consiglio di Amministrazione, al management e a tutti gli azionisti, continuerà a sostenere la Società nel mantenere una gestione solida, al fine di conseguire una crescita sostenibile e di lungo periodo.

La presente comunicazione non costituisce, né intende costituire, un’offerta, un invito o una sollecitazione all’acquisto, alla sottoscrizione, alla vendita o comunque all’alienazione di alcuno strumento finanziario. La diffusione o la distribuzione della presente comunicazione in Paesi o territori diversi dall’Italia e dalla Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese («Hong Kong») potrebbe essere soggetta a limitazioni ai sensi delle leggi applicabili. Pertanto, chiunque sia soggetto alle leggi di Paesi diversi dall’Italia e da Hong Kong è tenuto ad informarsi autonomamente in merito a eventuali restrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili e ad assicurarsi di conformarsi a tali restrizioni. Il mancato rispetto delle suddette limitazioni può costituire una violazione delle leggi applicabili nel rispettivo paese o giurisdizione. Il presente annuncio è stato redatto in conformità con la legislazione italiana e di Hong Kong; le informazioni ivi contenute possono differire, per contenuto e forma, da quanto previsto dalle comunicazioni redatte ai sensi delle leggi di altri paesi o giurisdizioni. Non è consentito inviare, trasmettere o distribuire, né per posta né con qualsiasi altro mezzo, alcuna copia della presente comunicazione in alcun paese o giurisdizione; Né è consentito procedere a tale invio, trasmissione o distribuzione qualora, ai sensi delle leggi locali, la trasmissione o la messa a disposizione delle informazioni relative al presente comunicato stampa agli azionisti di società aventi sede in tali paesi o giurisdizioni possa comportare rischi di natura civile, penale o regolamentare. Soggetti che ricevano il presente documento (inclusi coloro che agiscano in qualità di depositari, fiduciari o altri soggetti vincolati da obblighi fiduciari) non sono autorizzati a spedire, trasmettere o distribuire il presente documento verso alcuno dei suddetti paesi o giurisdizioni, né a spedire, trasmettere o distribuire il presente documento da tali paesi o giurisdizioni verso l’esterno.

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