Marco Marzocchella lancia il libro su come gestire il patrimonio immobiliare ecclesiastico

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Milano, 05.06.2026 – Il patrimonio immobiliare ecclesiastico non è fatto solo di edifici. È fatto di storie, di carismi e di missioni che attraversano il tempo. Oggi, però, molti immobili non rispondono più alle esigenze attuali: costi di gestione sempre più elevati, normative articolate e decisioni difficili da prendere. A questo punto, tra conservare, valorizzare, trasformare o vendere, quale di queste è la strada giusta da prendere?

Per tutti gli Enti Ecclesiastici che si occupano della gestione del patrimonio immobiliare, esce oggi il libro di Marco Marzocchella “CUSTODI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. Come supportare gli Enti Ecclesiastici nella gestione e valorizzazione strategica dei loro beni, al servizio del carisma e della missione” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore propone un insieme di strumenti e suggerimenti pratici per gestire il patrimonio immobiliare ecclesiastico con consapevolezza, metodo e rispetto.

“Il mio libro affronta il tema della gestione e della valorizzazione strategica dei beni immobili degli Enti Ecclesiastici” afferma Marco Marzocchella, autore del libro. “Parla di mappatura, valutazione, sostenibilità, vendita consapevole, riconversione e processi decisionali. Un vero e proprio percorso operativo che integra aspetti tecnici, economici, urbanistici e canonici con una riflessione profonda sul carisma e sulla missione”.

Come precisa lo stesso autore, l’obiettivo di questo manuale è aiutare gli Enti a trasformare immobili complessi in risorse vive. Spesso, infatti, le decisioni vengono rimandate per timore o mancanza di metodo. Da qui l’importanza di guardare al patrimonio immobiliare ecclesiastico non come un problema, bensì come una risorsa.

“Il libro di Marzocchella offre criteri chiari e strumenti pratici a chi è chiamato a custodire beni che hanno un valore non solo economico, ma missionario” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “In un contesto così specifico c’è bisogno di competenza: la stessa che l’autore ha accumulato in più di trent’anni di esperienza e che oggi può finalmente condividere con tutti i suoi lettori”.

“Ho scelto Bruno Editore perché è una realtà editoriale specializzata in libri di valore strategico e professionale” conclude l’autore. “Cercavo un editore capace di posizionare il mio manuale come punto di riferimento nel settore. So di averlo trovato in Giacomo Bruno”.



Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

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Marco Marzocchella è tra i massimi esperti in Italia nella gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Ecclesiastici. Con oltre trent’anni di esperienza, affianca Congregazioni, Ordini religiosi e Diocesi in operazioni complesse di dismissione, riconversione, messa a reddito e pianificazione strategica. Laureato in Economia, integra competenze tecniche, urbanistiche e canoniche con una profonda conoscenza del mondo ecclesiale. È oggi una figura di riferimento in Italia per la gestione strategica del patrimonio ecclesiastico. Sito web:

www.marcomarzocchella.it

Giacomo Bruno

, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la

Bruno Editore

, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di

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Responsabilità editoriale di Bruno Editore

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