Milano osservatorio del lavoro tecnico nell’era dell’IA: +38% di domanda negli home service secondo l’analisi di More Value

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Secondo l’osservatorio sviluppato da More Value, l’intelligenza artificiale sta accelerando il valore economico delle professioni tecniche urbane: il mercato home service milanese supera il miliardo di euro potenziale annuo tra digitalizzazione, urgenza operativa e nuovi modelli di domanda locale.



Milano, 4 giugno 2026 – Nel nuovo scenario dell’intelligenza artificiale, il valore delle professioni tecniche e manuali sta assumendo un ruolo sempre più centrale all’interno delle economie urbane.

Le riflessioni sul futuro del lavoro attribuite a Jensen Huang, CEO di NVIDIA, secondo cui le competenze tecniche e operative potrebbero acquisire un peso economico crescente nell’era dell’AI, trovano un primo riscontro nei dati osservati nel mercato italiano degli home service.

Secondo un’analisi condotta da More Value, società di consulenza digitale attiva nell’acquisizione clienti, il mercato dei servizi tecnici domestici a Milano registra una crescita complessiva della domanda pari al +38% su base annua.

L’analisi è stata sviluppata attraverso l’osservazione combinata di campagne pubblicitarie attive nel settore home service, asset digitali verticali e confronto con operatori specializzati attivi nei principali segmenti del mercato locale.

Secondo i dati raccolti:



“Stiamo osservando un cambiamento strutturale nel modo in cui la domanda tecnica si distribuisce nelle città”, spiega Vincenzo Iannotti, CEO di More Value. “Le professioni manuali e operative stanno tornando centrali perché difficilmente automatizzabili e direttamente collegate alla continuità della vita urbana”.

Idraulici, elettricisti e climatizzazione guidano la crescita



L’analisi evidenzia un mercato altamente frammentato ma in forte espansione, con un valore economico complessivo stimato compreso tra 710 milioni e oltre 1 miliardo di euro annui nell’area metropolitana milanese.

Tra i segmenti che mostrano la crescita più significativa figurano:

Idraulici



Secondo l’analisi, il comparto idraulico rappresenta una delle principali infrastrutture operative della domanda urbana. Tra gli operatori verticali osservati nel segmento rientra

idraulicomilanoeprovincia.it

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Elettricisti



Il mercato elettrico risulta caratterizzato da alta frammentazione e forte incidenza di richieste urgenti. Tra gli indicatori operativi considerati nell’analisi figura

elettricistamilanoeprovincia.it

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Condizionatori e climatizzazione



È il comparto con la crescita più accelerata, sostenuto dalla diffusione degli impianti domestici e dall’aumento della domanda tecnica urbana. Tra le realtà osservate nel segmento rientra

assistenzacondizionatorimilanoeprovincia.it

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Antennisti



Il comparto mantiene una domanda stabile legata alla continuità delle infrastrutture digitali domestiche. Tra gli operatori verticali analizzati figura

antennistamilanoeprovincia.it

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Fabbri



Il settore resta fortemente legato a interventi immediati e ad alta urgenza. Tra gli operatori considerati nell’analisi rientra

fabbromilanoeprovincia.it

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Spurghi e manutenzione impianti



Il segmento è collegato principalmente alla gestione tecnica delle infrastrutture condominiali e immobiliari. Tra gli operatori osservati figura

autospurgoexpressmilano.it

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Il ritorno del valore del lavoro tecnico



Secondo More Value, il caso Milano rappresenta uno dei principali osservatori della trasformazione del lavoro tecnico nell’era dell’intelligenza artificiale.

L’analisi evidenzia come il valore economico delle professioni manuali e operative sia sempre più collegato alla rapidità di risposta, alla prossimità territoriale e alla capacità di gestire richieste ad alta intensità di urgenza.

“L’intelligenza artificiale sta automatizzando molte funzioni cognitive e amministrative, ma aumenta il valore delle competenze tecniche legate al mondo reale”, conclude Vincenzo Iannotti, CEO di More Value. “Le città stanno diventando il principale laboratorio di questa trasformazione”.

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