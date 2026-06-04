Reti idriche e pozzi: la videoispezione HD diventa una risposta concreta al 42% di acqua dispersa in Italia

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Milano, 04/06/2026 – La questione idrica, oltre a essere un tema ambientale, è diventata un nodo infrastrutturale, economico e gestionale. I dati più recenti diffusi da Istat confermano un quadro difficile da ignorare: nel 2022 le perdite idriche totali nella fase di distribuzione hanno raggiunto il 42,4% dell’acqua immessa in rete, pari a circa 3,4 miliardi di metri cubi. Significa che una quota enorme della risorsa prelevata, trattata e distribuita non arriva effettivamente agli utenti finali. Il problema riguarda acquedotti, condotte comunali, infrastrutture datate, reti sotterranee, pozzi artesiani, sistemi di captazione e collegamenti spesso difficili da controllare con metodi tradizionali.

La diagnostica visiva non invasiva assume un ruolo sempre più strategico. Vedere l’interno di una tubazione, di una condotta o di un pozzo senza demolire, scavare o interrompere inutilmente il servizio significa passare da una manutenzione basata sull’ipotesi a una manutenzione fondata sull’evidenza.



AL Electronic è l’azienda attiva dal 1989 nel settore delle apparecchiature per ispezioni industriali, con una gamma di telecamere, sonde e sistemi professionali pensati per il controllo visivo di tubature, condotte,

videoispezione pozzi

e ambienti difficilmente accessibili

Il 42,4% di acqua dispersa non racconta soltanto una criticità statistica. Racconta reti che invecchiano, condotte soggette a rotture, giunzioni deteriorate, infiltrazioni, ostruzioni, errori di misura, allacci irregolari e una difficoltà strutturale nel trasformare il monitoraggio in interventi tempestivi. Quando una perdita emerge in superficie, spesso il danno è già in fase avanzata. Quando invece resta sotterranea, può continuare per settimane o mesi, generando spreco d’acqua, instabilità del terreno, cedimenti localizzati, contaminazioni o inefficienze che ricadono sui costi di gestione. Per questo la videoispezione delle condutture sta diventando uno dei passaggi più importanti nella manutenzione moderna delle infrastrutture idriche. Una telecamera di videoispezione tubature permette di entrare nel tratto da controllare e documentare in tempo reale ciò che l’occhio umano non potrebbe raggiungere: crepe, schiacciamenti, depositi, radici, corpi estranei, deformazioni, raccordi danneggiati o tratti in cui il flusso non scorre correttamente. Il punto decisivo è che l’ispezione visiva produce una prova documentata, una diagnosi utile anche per decidere se serve una pulizia, una riparazione puntuale, un relining, una sostituzione o un piano di monitoraggio periodico. La tecnologia riduce l’area d’incertezza e consente di evitare interventi invasivi dove non servono.



La differenza tra un’ispezione approssimativa e una diagnosi professionale dipende dalla qualità della strumentazione. Una semplice immagine sfocata non basta quando bisogna valutare lo stato di una condotta o individuare un difetto in un tratto lungo, buio, umido, curvo o parzialmente ostruito. Per questo AL Electronic propone sistemi professionali per la videoispezione di tubature dotati di telecamere Full HD con funzioni specifiche per l’impiego in questo ambito: monitor ad alta definizione, registrazione audio e video, contatore della distanza, rilevamento della posizione della camera, protezione per ambienti umidi e capacità di documentare l’intervento in modo chiaro. In molte situazioni, la tecnologia orientabile diventa decisiva. Una telecamera pan & Tilt consente di ruotare e orientare la testa di ripresa, migliorando la lettura delle pareti interne e rendendo più semplice l’analisi di giunzioni, innesti laterali, punti sospetti o difetti non visibili con una camera fissa. La videocamera per tubi deve essere scelta in base al diametro della condotta, alla lunghezza del tratto da percorrere, alle condizioni di illuminazione, alla presenza d’acqua, al tipo di materiale e alla finalità dell’intervento. Una cosa è controllare uno scarico domestico o industriale, un altra è ispezionare una condotta idrica, una linea interrata, una canalizzazione tecnica o un tratto soggetto a forti sollecitazioni. La vera utilità della tecnologia sta nella capacità di trasformare l’intervento in una relazione tecnica documentabile, utile per imprese, committenti, enti, assicurazioni e responsabili della manutenzione.

Accanto alle reti e alle tubazioni orizzontali, un ambito sempre più rilevante è quello della videoispezione pozzi. Pozzi artesiani, pozzi geotermici, perforazioni, cavità profonde e sistemi di captazione non possono essere controllati con criteri generici. L’ambiente verticale impone esigenze specifiche: profondità elevate, acqua, sedimenti, variazioni di diametro, necessità di stabilizzare la sonda, illuminazione adeguata e localizzazione precisa del punto osservato. AL Electronic presenta soluzioni dedicate proprio a questo tipo di applicazione, con telecamere per pozzi, sonde lunghe e resistenti, illuminazione LED, centratori, verricelli e sistemi in grado di arrivare fino a profondità importanti. L’obiettivo è consentire a tecnici ambientali, idrogeologi, imprese di perforazione, manutentori e gestori di infrastrutture idriche di verificare lo stato strutturale del pozzo senza ricorrere immediatamente a operazioni invasive. Una videoispezione ben eseguita può evidenziare incrostazioni, cedimenti, corrosioni, fratture, occlusioni, deformazioni del rivestimento, presenza di materiale estraneo o anomalie nella colonna. Può inoltre aiutare a valutare la qualità dell’intervento di perforazione, lo stato di un pozzo esistente o la necessità di manutenzione prima che il problema diventi più costoso. In questo ambito, i video endoscopi per ispezioni tubature e le telecamere verticali rappresentano una risorsa concreta quando servono portabilità, documentazione e precisione.

Il sito di

AL Electronic

racconta un’azienda costruita intorno a una specializzazione chiara: fornire strumenti professionali per l’ispezione professionale di reti idriche e pozzi. La sezione dedicata alla videoispezione delle tubature presenta soluzioni per idraulici, appaltatori, ingegneri, ispettori, operatori municipali e tecnici chiamati a controllare fognature, scarichi, condutture idriche, tubazioni industriali, ciminiere, camini, trivellazioni e pozzi. La sezione dedicata ai pozzi approfondisce invece le esigenze delle ispezioni verticali, con sistemi pensati per pozzi artesiani, geotermici, perforazioni e cavità profonde.

AL Electronic rende disponibile una tecnologia concreta, misurabile, utilizzabile. La diagnostica visiva HD non è una nicchia tecnica, ma una parte sempre più importante della manutenzione delle infrastrutture idriche.

Contatti:

AL Electronic

www.endoscopindustriali.it

www.alelectronic.it

Tel: +39 02 44 59 203

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