Sunseeker Elite X9 vince l’iF Design Award 2026, ridefinendo la cura intelligente del prato per grandi spazi verdi

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

SHENZHEN, Cina, 8 giugno 2026 /PRNewswire/ — Sunseeker Elite è orgogliosa di annunciare che l’X9 è stato insignito dell’iF Design Award 2026, uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo per l’eccellenza nel design e nell’innovazione. Questo risultato sottolinea l’impegno di Sunseeker nel fornire soluzioni all’avanguardia e incentrate sull’utente nel settore in rapida evoluzione della cura robotizzata del prato.

Progettato per prestazioni su larga scala

Progettato per grandi prati residenziali, tenute, campi sportivi e aree verdi comunali, il Sunseeker Elite X9 è costruito per gestire ambienti impegnativi con precisione ed efficienza. L’X9 copre fino a 12.000 m² in 48 ore (e l’X9 Plus arriva fino a 24.000 m²), affrontando sfide critiche quali la falciatura inefficiente di grandi aree, il taglio incompleto dei bordi, l’installazione complessa e la limitata adattabilità al terreno reale.

Il cuore del sistema è AONavi 2.0, che integra nRTK e VSLAM 2.0 per offrire una precisione di posizionamento al centimetro senza la necessità di cavi perimetrali o dell’installazione di una stazione base RTK (Real-Time Kinematic, “Cinematica in Tempo Reale”). VSLAM 2.0 migliora la stabilità di navigazione in ambienti ombreggiati e con segnale debole, mentre la mappatura completamente automatica consente un’esperienza plug-and-play con uno sforzo di configurazione minimo.

Taglio di precisione senza compromessi

La serie Elite X9 introduce l’accessorio di rifinitura EdgeZero™, che garantisce un taglio a filo del bordo per un prato perfettamente rifinito. Il sistema EdgeZero™ è opzionale sul modello X9 e di serie sul modello X9 Plus, offrendo una configurazione flessibile in base alle esigenze dell’utente.

Il tosaerba è dotato di un sistema a doppio disco da 43 cm, alimentato da un doppio motore ad alte prestazioni da 190 W, che garantisce un taglio uniforme ed efficiente su un’ampia gamma di condizioni dell’erba. Il sistema di taglio principale supporta altezze di taglio regolabili da 20 a 100 mm, mentre l’accessorio di rifinitura EdgeZero™ è ottimizzato per una rifinitura precisa dei bordi ad altezze di taglio dedicate (50 mm e 75 mm).

Grazie a una pianificazione intelligente del percorso, alla falciatura multiangolare e alle impostazioni personalizzabili, l’X9 elimina le zone non tagliate e i percorsi superflui, offrendo un risultato di falciatura pulito e uniforme con la massima efficienza.

Costruito per gestire qualsiasi terreno

Dotato di un avanzato sistema di trazione ATC Pro, trazione integrale (4WD) e sospensioni indipendenti sulle quattro ruote, l’X9 offre una capacità di superamento delle pendenze leader del settore, fino al 90% (42°). Ciò consente un funzionamento stabile su pendii ripidi, terreni irregolari e ambienti ricchi di ostacoli, aree in cui i robot tosaerba tradizionali in genere falliscono.

Il sistema a disco di taglio flottante migliora ulteriormente l’adattabilità, mantenendo una qualità di taglio costante e proteggendo l’integrità del manto erboso.

Intelligenza a 360° con sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e rispettosa degli animali

Il modello X9 è dotato di un sistema OmniSight™ a 360° con un totale di 16 sensori, tra cui 8 telecamere, che garantiscono una percezione completa dell’ambiente circostante. Questo avanzato sistema di percezione consente il rilevamento preciso di ostacoli, animali nascosti e piccoli animali selvatici come i ricci, anche in ambienti complessi.

Grazie alla tecnologia integrata di visione notturna a infrarossi, il tosaerba mantiene un’elevata precisione di rilevamento in condizioni di scarsa illuminazione, consentendo un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, realmente rispettoso degli animali. Ciò garantisce un’esecuzione più sicura, un’affidabile prevenzione degli ostacoli e prestazioni ininterrotte sia di giorno che di notte.

Efficienza, potenza e controllo intelligente

Elite X9 è progettato per un funzionamento ad alta efficienza, che combina una gestione intelligente dell’energia con una tecnologia di ricarica avanzata. Elite X9 raggiunge una velocità massima di taglio fino a 0,6 m/s e supporta la ricarica rapida PioneerVolt™ (ricarica rapida in 50 minuti), garantendo prestazioni affidabili per attività di falciatura su larga scala.

Per scenari più impegnativi, l’Elite X9 Plus offre prestazioni migliorate con una velocità massima fino a 1 m/s e la ricarica rapida PioneerVolt™ (20 minuti), consentendo una copertura ancora più rapida e tempi di inattività ridotti.

Funzionalità aggiuntive come la gestione multizona, la capacità di controllo della flotta, l’integrazione con app intelligenti, gli aggiornamenti in modalità wireless e la recinzione digitale antifurto lo rendono adatto sia per applicazioni professionali che su larga scala.

Riconoscimento della giuria

La giuria dell’iF Design Award ha premiato l’Elite X9 per la sua “perfetta integrazione tra esecuzione avanzata, percezione intelligente e taglio ad alte prestazioni, pensata per applicazioni su larga scala”. La sua capacità di semplificare configurazioni complesse garantendo al contempo risultati di livello professionale stabilisce un nuovo punto di riferimento nella cura robotizzata del prato.

All’avanguardia nel futuro del giardinaggio intelligente

Con l’Elite X9, Sunseeker continua a spingersi oltre i limiti attuali della falciatura robotizzata, combinando navigazione intelligente, prestazioni elevate e un design incentrato sull’utente in un’unica soluzione integrata.

Sunseeker Elite prosegue il proprio impegno nel fornire prodotti robotizzati d’eccellenza per la cura del prato agli utenti di tutto il mondo. Altre innovazioni sono in arrivo: restate sintonizzati.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2995477/image1.jpg



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