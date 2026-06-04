Tribesigns x TikTok debutta sui maxischermi a Times Square in occasione della Super Wish Season 2026

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

NEW YORK, 4 giugno 2026 /PRNewswire/ — Tribesigns, produttore e rivenditore di mobili di fama mondiale, ha stretto una partnership con TikTok, una delle principali piattaforme di social media a livello globale, facendo il suo debutto sui maxischermi a Times Square nell’ambito della campagna “Super Wish Season 2026” di ByteDance.

Ispirata al tema della Super Wish Season 2026, la campagna pubblicitaria di Tribesigns a Times Square si è svolta dal 25 al 31 maggio 2026. L’esposizione ha presentato uno dei prodotti di punta del marchio, il tavolino da ingresso in legno da 63 pollici, che ha venduto oltre 100.000 unità ed è progettato per arredare ingressi, soggiorni e altri spazi di ritrovo in tutta la casa.

Inaugura i viaggi estivi e vivi l’entusiasmo della Super Wish Season 2026. Invitiamo le persone di tutto il mondo a condividere su TikTok le loro storie di viaggio e i loro sogni più preziosi, per creare ricordi estivi indimenticabili.

L’installazione live sui maxischermi di Times Square ha lasciato un segno indelebile. Situata nel cuore di Times Square, a New York, la campagna ha attirato l’attenzione di migliaia di visitatori e passanti, invitandoli a scoprire Tribesigns e a sperimentare l’approccio al design moderno del marchio.

“È un grande onore poter collaborare con TikTok alla campagna Super Wish Season 2026”, ha dichiarato Peter Wang, amministratore delegato di Tribesigns. “Il nostro debutto sui maxischermi di Times Square rappresenta una tappa fondamentale per il marchio. Ci offre una piattaforma potente per aumentare la nostra visibilità e mostrare come i nostri mobili per la casa e l’ufficio, dal design unico, migliorino la vita di tutti i giorni”.

Tribesigns propone mobili per ogni ambiente della casa e dell’ufficio, tra cui salotti, uffici domestici, ingressi, sale da pranzo e camere da letto. Da oltre 15 anni, Tribesigns offre un’ampia gamma di arredi per interni ed esterni a oltre 30 milioni di famiglie negli Stati Uniti, Canada, Europa e Australia.

Informazioni su Tribesigns

Tribesigns è un’azienda di design e produttore di mobili di portata globale. Con lo slogan “Designed for Life”, il marchio trae ispirazione dalla molteplicità degli stili di vita moderni e dall’impegno a realizzare mobili che avvicinino le persone al comfort e alla bellezza della vita quotidiana.

Tribesigns è ampiamente riconosciuta per il design dei suoi mobili, unici e raffinati. Molte delle sue ultime collezioni presentano un design originale che unisce maestria artigianale, personalità e uno stile intramontabile.

Per ulteriori informazioni su Tribesigns, visita il sito Tribesigns.com, scopri Tribesigns B2B, Amazon o segui il brand su Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest e TikTok.

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