UGREEN lancia NASync DXP GT puntando su velocità, prestazioni e affidabilità

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

BERLINO, 8 giugno 2026 /PRNewswire/ — UGREEN ha presentato oggi NASync DXP GT, una nuova linea di dispositivi di archiviazione collegati in rete (NAS) pensata per i creatori di contenuti, gli utenti di case intelligenti e gli utenti con esigenze di archiviazione in crescita che necessitano di trasferimenti veloci, solide capacità multitasking e prestazioni affidabili di cloud privato a casa.

La nuova linea comprende due modelli, il DXP4800 GT e il DXP2800 GT, progettati per soddisfare diverse esigenze di archiviazione pur condividendo la stessa garanzia di prestazioni, velocità e affidabilità. Il modello DXP4800 GT a 4 alloggiamenti supporta fino a 144 TB di spazio di archiviazione, combinato con doppia connettività 10GbE e uno slot per schede SD integrato, mentre il modello DXP2800 GT a 2 alloggiamenti supporta fino a 80 TB.

Alimentato da un processore AMD Ryzen Embedded R2514 e dotato di un massimo di due porte 10GbE, DXP GT offre agli utenti la flessibilità di combinare storage SATA, U.2 e M.2 per carichi di lavoro locali pesanti, 24 ore su 24.

Progettato per far fronte ai colli di bottiglia dei carichi di lavoro domestici moderni

I creatori di contenuti e gli utenti di sistemi di domotica necessitano di uno spazio di archiviazione locale che sia in grado di gestire file multimediali di grandi dimensioni, sistemi di automazione sempre attivi, videoregistrazioni di sicurezza e diversi servizi self-hosted in esecuzione simultanea.

Con altre soluzioni di archiviazione, i file finiscono spesso sparsi su più unità, i trasferimenti di grandi dimensioni possono rallentare i progetti creativi, gli abbonamenti al cloud aggiungono costi ricorrenti e le automazioni della casa intelligente possono subire interruzioni in caso di blackout di Internet. Anche i filmati di sicurezza possono essere difficili da archiviare, visionare e gestire in un unico luogo centralizzato.

UGREEN propone NASync DXP GT come soluzione a queste comuni frustrazioni. Invece di affidarsi a un’archiviazione frammentata o a servizi cloud di terze parti, gli utenti possono creare un cloud privato locale che conserva tutti i loro dati in un unico luogo, supporta flussi di lavoro ad alta velocità e offre un controllo diretto sulla privacy.

Prestazioni, velocità e affidabilità

Il cuore della linea NASync DXP GT è l’AMD Ryzen Embedded R2514, un processore a 4 core e 8 thread con una frequenza di 3,7 GHz. Basato su un’architettura x86 e progettato per un utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consente l’esecuzione simultanea di trasferimenti di file, backup programmati, transcodifica video, container Docker e altri servizi senza rallentare il sistema. La serie DXP GT supporta anche la memoria ECC tramite un modulo RAM ECC acquistabile separatamente, contribuendo a rilevare e correggere gli errori di memoria per una maggiore integrità dei dati a lungo termine.

Per quanto riguarda la velocità, questa linea offre fino a due porte 10GbE e una serie di porte USB veloci. Per i creatori, il NAS può essere montato come un’unità locale per un accesso più rapido alle risorse ad alta risoluzione, inclusi filmati 4K e 8K, senza la necessità di copiare i file avanti e indietro. Il DXP4800 GT include anche uno slot per schede SD integrato per backup rapidi, rendendo più facile per fotografi e creatori importare e proteggere foto e video.

Per gli utenti di sistemi domotici, Home Assistant, Plex, telecamere di sicurezza, Paperless e altri servizi possono funzionare contemporaneamente evitando sovraccarichi di banda. L’app Surveillance Center di UGREEN, lanciata recentemente, amplia ulteriormente tale funzionalità supportando i protocolli più diffusi e fornendo una gestione end-to-end che spazia dall’accesso alle telecamere e all’archiviazione fino alla visualizzazione in diretta, alla riproduzione e alla gestione del sistema.

La flessibilità di archiviazione rappresenta un altro punto di forza della nuova linea di prodotti. Grazie al supporto di SATA, U.2 e M.2 (unità acquistabili separatamente), gli utenti possono sviluppare strategie di archiviazione a più livelli per diverse attività, tra cui l’archiviazione a lungo termine e i carichi di lavoro di lettura/scrittura ad alta frequenza. UGREEN ha progettato il DXP GT per aiutare gli utenti a raggiungere il giusto equilibrio tra capacità, affidabilità e velocità.

Ampliare l’ecosistema NAS di UGREEN

Il lancio di NASync DXP GT segna un ulteriore passo avanti nell’espansione della gamma di NAS UGREEN. La serie DH offre soluzioni di archiviazione NAS essenziali per l’uso domestico quotidiano, la serie DXP è pensata per gli utenti che necessitano di maggiore velocità e prestazioni, mentre la serie iDX offre intelligenza artificiale locale e gestione dei dati di nuova generazione.

Insieme ai continui aggiornamenti di UGOS, l’ecosistema NAS UGREEN offre agli utenti un percorso chiaro che va dallo storage intelligente entry-level ai sistemi NAS ad alte prestazioni, man mano che le loro esigenze crescono.

Prezzo e disponibilità

UGREEN NASync DXP4800 GT viene lanciato con un prezzo consigliato di 659,99 €/589,99 £, mentre il DXP2800 GT ha un prezzo di 509,99 €/459,99 £. È disponibile uno sconto del 10% in occasione del lancio per entrambi i modelli tramite il negozio ufficiale UGREEN NAS e Amazon



Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2988618/GT.jpg



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