UGREEN partecipa al Terra Wortmann Open 2026 in qualità di partner ufficiale con lo slogan “Power for Your Game”

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

BERLINO, 4 giugno 2026 /PRNewswire/ — UGREEN, azienda leader mondiale nel settore delle ricariche intelligenti e delle soluzioni digitali, è partner ufficiale del Terra Wortmann Open 2026, uno dei tornei di tennis su erba più prestigiosi al mondo. Grazie a questa collaborazione, UGREEN punta a garantire un’esperienza fluida e senza interruzioni per tutta la durata del torneo. Portando la propria tecnologia in una competizione dal vivo, UGREEN mette in evidenza come la carica costante sia alla base delle prestazioni professionali e dei momenti di vita quotidiana.

Power for Your Game

Il Terra Wortmann Open, che si tiene ogni anno a Halle, in Germania, è uno dei principali tornei su erba e attira ogni estate l’attenzione di tutto il mondo. In questa competizione d’élite, UGREEN realizza il suo concept “Power for Your Game” (letteralmente, “Potenza per la tua partita”), che consiste nel fornire un supporto di ricarica affidabile in tutta la sede e nel garantire che i dispositivi rimangano carichi, così il pubblico, lo staff e i partecipanti possono rimanere concentrati sull’esperienza senza interruzioni.

In loco, UGREEN offre esperienze pratiche e coinvolgenti per rendere ancora più vivace l’atmosfera del torneo. Una stazione di ricarica gratuita allestita presso la sede aiuta i tifosi a rimanere connessi senza interruzioni, sugli spalti come all’interno del complesso.

Oltre a ricaricare i dispositivi, UGREEN offre anche esperienze interattive fruibili in loco e online. I visitatori presenti fisicamente al torneo, così come i partecipanti che si uniscono da remoto, possono prendere parte ad attività coinvolgenti pensate per rendere l’evento ancora più piacevole. I partecipanti potranno vincere prodotti UGREEN e articoli in edizione limitata realizzati appositamente per il torneo, per rendere l’esperienza ancora più emozionante e contribuire a rendere l’evento più coinvolgente, fluido e memorabile.

Per soddisfare le diverse esigenze di utilizzo, UGREEN presenta due linee di prodotti principali. Per gli utenti che necessitano di alimentazione portatile, le edizioni Nexode e MagFlow Air offrono una soluzione di alimentazione ultracompatta da portare sempre con sé. Il caricabatterie leggero Nexode Air da 65 W e i power bank ultrasottili MagFlow Air offrono una ricarica semplice e comoda quando si è in viaggio, ideale per rimanere connessi durante le lunghe giornate di partite.

Per gli utenti che necessitano di una maggiore potenza, la serie Nexode Retractable garantisce la massima operatività grazie ai cavi retrattili integrati e alla potente ricarica multipla. Per lo staff o i team dei media che gestiscono più dispositivi, la serie offre una soluzione all-in-one con cavi integrati, uscita ad alta capacità e ricarica multipla, in modo da assicurare che tutti i dispositivi, dai telefoni ai laptop, rimangano sempre pronti all’uso per l’intera durata del torneo.

Potenza per ogni partita

La collaborazione di UGREEN con il Terra Wortmann Open mette in luce una brand strategy più ampia: garantire un’alimentazione affidabile in ogni partita. Dai tifosi sugli spalti di Halle, agli spettatori in movimento, fino ai viaggiatori in transito, ogni esperienza richiede un’energia costante e affidabile. Ampliando la propria presenza nei principali eventi sportivi e culturali a livello internazionale, UGREEN sta integrando le proprie soluzioni in quei momenti per cui vale la pena partecipare e rimanere pienamente coinvolti. Questa crescente presenza a livello globale evidenzia il modo in cui le soluzioni del marchio stanno entrando a far parte delle esperienze quotidiane dove le prestazioni contano, per garantire alimentazione e connessione senza interruzioni, in ogni momento.

Informazioni su UGREEN

UGREEN è un’azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia di consumo. Sin dalla sua fondazione nel 2012, UGREEN ha mantenuto i propri valori fondamentali: essere incentrata sull’utente, con onestà e dedizione. Con una presenza globale sotto il rinomato marchio “UGREEN”, la sua attività si estende in oltre 180 tra Paesi e regioni, servendo più di 300 milioni di utenti.

UGREEN si impegna a dare agli utenti di tutto il mondo la possibilità di esprimere appieno il proprio potenziale, mantenendo fede allo slogan del marchio “More For You”.

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