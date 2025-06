A maggio Jeep Avenger si conferma il Suv più venduto in Italia

(Adnkronos) – In un mese di maggio non particolarmente brillante per il mercato italiano i dati elaborati da Dataforce confermano il momento positivo del marchio Jeep in Italia, con risultati particolarmente importanti per l’Avenger. Il modello disegnato a Torino si conferma, infatti, il SUV più scelto dagli italiani sia nel singolo mese di maggio, sia nel periodo compreso tra gennaio e maggio, rafforzando il primato già ottenuto nel 2024 e riconfermato nel primo quadrimestre di quest’anno.Non solo Avenger è anche il B-Suv 100% elettrico più venduto con una quota che supera di poco il 23%. Questi risultati valgono il secondo posto assoluto nel mercato del nostro Paese, con 4.717 unità a maggio, sia su base mensile sia nell’arco dei primi cinque mesi dell’anno. A sostenere i risultati una gamma adesso completa in grado di soddisfare le diverse esigenze di mobilità, combinando innovazione e versatilità. Oltre alla versione 100% elettrica, il modello è disponibile anche con la motorizzazione 1.2 turbo benzina abbinata al cambio manuale, in versione e-Hybrid con trasmissione automatica, e nella variante 4xe a trazione integrale, pensata per affrontare ogni tipo di percorso. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)